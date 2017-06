San Francisco und Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - GuardiCore, führend im Bereich Sicherheit interner Rechenzentren und Entdeckung von Sicherheitsverletzungen, gab heute bekannt, dass Santander Brasil, die größte Tochtergesellschaft der Santander Group, die Centra-Sicherheitsplattform von GuardiCore für modernste Sicherheit seines Rechenzentrums gewählt hat.



Santander Brasil ist unter den Handelsbanken in Brasilien mit ca. 36 Millionen Kunden die Nummer fünf und mit einem Netzwerk von 3.420 Filialen in allen Segmenten des Finanzmarktes tätig. Das Rechenzentrum befindet sich in Campinas und ist das erste mit dem Zertifikat als "Tier IV" in Brasilien.



"Brasilien ist ein Markt mit intensivem Wettbewerb und wir benötigen die neueste Sicherheitstechnik für den Schutz unserer Daten und den Vorsprung vor der Konkurrenz", sagte Marino Aguiar, CIO von Santander Brasil. "Mit GuardiCore kommen wir in der Gesamtstrategie für die Sicherheit unseres Rechenzentrums einen großen Schritt voran und helfen unserem IT-Sicherheitsteam, heutigen Bedrohungen standzuhalten."



Santander Brasil verwendet die Centra-Sicherheitsplattform von GuardiCore um Ost-West-Traffic im virtualisierten Rechenzentrum fortlaufend zu überwachen. Das IT-Sicherheitsteam kann so Attacken im Rechenzentrum schneller feststellen, das Verweilen verkürzen und das Ausbreiten unterbinden. Die Centra-Sicherheitsplattform von GuardiCore ist das einzige Sicherheitsprodukt auf dem Markt, welches eine einzelne, skalierbare Plattform bereitstellt, die fünf entscheidende Funktionen für effektive, moderne Sicherheit im Rechenzentrum bereitstellt: Flow-Visualisierung, Mikrosegmentierung, Entdeckung von Sicherheitsverletzungen, automatische Analysen und Reaktionen.



"Wir sind stolz, dass Santander Brazil sich für GuardiCore entschieden hat, um die Bestände seines wichtigen Rechenzentrums zu schützen", sagte Pavel Gurvich, Mitbegründer und CEO von GuardiCore. "Die Centra-Sicherheitsplattform wurde speziell für virtualisierte Rechenzentren gestaltet. Unternehmen können sensible Daten schützen, ohne Veränderungen im Rechenzentrum bei Wachstum des Unternehmens zu behindern."



Über GuardiCore



GuardiCore ist innovativ im Bereich der internen Sicherheit in Rechenzentren. Der Schwerpunkt liegt auf präziseren und effektiveren Möglichkeiten, Bedrohungen von heute durch Entdeckung von Sicherheitsverletzungen und Reaktionen darauf in Echtzeit zu stoppen. GuardiCore wurde von führenden Cybersicherheitsexperten ihrer Fachgebiete entwickelt und verändert die Art und Weise, wie Organisationen Cyberangriffe auf ihre Rechenzentren bekämpfen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.guardicore.com.



OTS: GuardiCore newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121293 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121293.rss2



Pressekontakt: Cinthia Portugal Guyer Group Cinthia.Portugal@guyergroup.com 206.619.8183 Logo - http://mma.prnewswire.com/media/376287/GuardiCore_Logo.jpg