Ölpreis-Rutsch auf breiter Front - wie ist das erklärbar? Wie wirkt es an der Börse? Wie viel Schieferförderung verträgt der Markt? Wer sind die Gewinner? Anouch Wilhelms von der Commerzbank im Gespräch mit Antje Erhard. Vor zwei Jahren galt billiges Öl als Schmierstoff für die Aktienmärkte. Was hat sich seither verändert? Konjunkturell läuft es doch deutlich besser als "damals"? Anouch Wilhelms von der Commerzbank hat die Rohstoff-Experten seines Hauses gefragt. Im Gespräch mit Antje Erhard erklärt er die Zusammenhänge, die Ölpreis-Prognose seines Hauses, und wie Anleger trotz Rollverlusten (Öl wird schließlich über Futures gehandelt) mit Öl zu aktuell attraktiven Konditionen (was sich schnell ändern kann) Geld verdienen können.