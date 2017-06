Erfurt (ots) -



Die INSA-CONSULERE GmbH gehört zu den Innovationsführern des deutschen Mittelstandes. Das Unternehmen aus Erfurt wurde am 23. Juni 2017 in Essen von Ranga Yogeshwar und Prof. Dr. Nikolaus Franke mit dem TOP 100-Siegel geehrt. In dem unabhängigen Auswahlverfahren überzeugte das renommierte Markt- und Sozialforschungsinstitut mit seinen Innovationserfolgen und dem Innovationsklima.



Über INSA-CONSULERE



Die INSA-CONSULERE GmbH wurde 2009 als ein eigenständiges und unabhängiges Markt- und Sozialforschungsinstitut aufgebaut. Die INSA-CONSULERE GmbH hat ihren Sitz in Erfurt und eine Niederlassung in Berlin sowie ein Servicebüro in Brüssel. Für unsere Kunden aus Politik, Wirtschat oder Wissenschat erstellen wir verschiedenste empirische Studien. Schwerpunkte sind neben qualitativer und quantitativer Marktforschungsstudien politische Umfragen, wie der INSA-Meinungstrend, das Wählerspektrum und der Wahlkreistrend.



Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Erhebung telefonischer Interviews im hauseigenen Telefonlabor. Dabei verfügt die INSA-CONSULERE GmbH über 15 modern ausgestattete CATI-Plätze (Computer Assisted Telephone Interview) und arbeitet mit dem weltweit führenden CATI-System VOXCO.



Die INSA-CONSULERE GmbH unterstützt das gemeinnützige Institut für neue soziale Antworten, das von der INSA-Stiftung getragen wird. Zur INSA-CONSULERE GmbH gehört der CONSULERE VERLAG, der insbesondere wissenschaftliche Bücher herausgibt.



