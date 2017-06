FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag im Kurs moderat gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,08 Prozent auf 165,17 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel um zwei Basispunkte auf 0,23 Prozent.

Deutliche Zuwächse verzeichneten Staatspapiere aus Italien und Griechenland. Im Gegenzug ging ihre Rendite zurück. In Italien sorgte die Entscheidung der Regierung, den Verkauf zweier Regionalbanken mit staatlichen Mitteln in Milliardenhöhe zu flankieren, für Kursgewinne sowohl an der Aktienbörse als auch am Rentenmarkt. Griechische Staatspapiere waren gefragter, weil die Ratingagentur Moody's die Bonität des Krisenlandes am Freitag von niedrigem Niveau aus angehoben hatte.

Das Ifo-Geschäftsklima aus Deutschland bewegte die Anleihemärkte dagegen nicht nachhaltig. Das Stimmungsbarometer stieg am Montag auf einen neuen Rekordstand. Einige Bankvolkswirte warnten abermals vor einer Überhitzung der deutschen Wirtschaft, andere Ökonomen sahen hingegen Ansätze einer Stimmungsblase, also einer gemessen an der tatsächlichen Entwicklung zu guten Stimmung.

Im weiteren Verlauf dürften Konjunkturdaten aus den USA für Aufmerksamkeit sorgen. Erwartet wird der Auftragseingang an langlebigen Gütern, der Auskunft über die Investitionsfreude der Unternehmen gibt. Außerdem wird EZB-Chef Mario Draghi am Abend die alljährliche Notenbankkonferenz im portugiesischen Sintra eröffnen./bgf/tos

