Die österreichische Müller-Guttenbrunn-Gruppe übernimmt zum 1. Juli den Kunststoffrecycler MBA Polymers Austria in Kematen vollständig. Der Amstettner Recycling-Spezialist war bereits bisher Miteigentümer des Joint Ventures, das 2004 mit dem amerikanischen Partner MBA Polymers Inc. gegründet worden war. Das amerikanische Partnerunternehmen war an den Investor Elephant Equities verkauft worden.Durch ...

