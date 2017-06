Dabei vergessen sie leider meist, dass Agilität eine Veränderung der Kultur in der Organisation erfordert - und nicht nur das Einführen neuer Begriffe und Methoden. Sie verfahren häufig nach folgendem Schema: Agile Teams werden eingerichtet, den Projektleitern wird das "Handbook of Scrum" in die Hand gedrückt. Und dann werden sie aufgefordert: "Jetzt seid mal agil" - oft ohne dass die Betroffenen wissen, was dies bedeutet. Entsprechend groß ist die Gefahr, dass sie "agil sein" schlicht mit "schnell sein" und "flexibel sein" gleichsetzen ...

