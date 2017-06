Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta021/26.06.2017/13:05) - Klare Aufgaben-Verteilung zwischen strategischer Führungs-Holding und operativen Landesgesellschaften



- Patric Thate neuer Finanz-Vorstand, Claus Stadler Generalbevollmächtigter, Michael Wurzinger verlängert einvernehmlich nicht mehr



Der Vorstand der UBM AG stellt sich neu auf. Im Zuge des Programms "Next Level" kommt es auch zu einer klareren Aufgabenverteilung zwischen der UBM als strategischer Führungs-Holding und den operativen Landesgesellschaften. Eine logische Konsequenz daraus ist ein schlankes, funktionales Vorstands-Team bestehend aus CEO, COO und CFO. Thomas G. Winkler, bisher sowohl CEO als auch CFO, gibt seine Funktion als CFO per 1. Juli 2017 an den bisherigen Leiter für Finanzen und Executive Committee Mitglied der UBM, Patric Thate, ab. COO für die gesamte UBM Gruppe wird das langjährige Vorstands-Mitglied, Martin Löcker, der schon bisher für alle Aktivitäten außerhalb Österreichs zuständig war.



Um der Rolle von Österreich und der Markt-Position von UBM gerecht zu werden, wird für die Bereiche Akquisition, Genehmigungen und Management des für einen Developer sehr großen Bestands-Portfolios in Österreich die Position eines General-Bevollmächtigten neu geschaffen. Diese wird von Claus Stadler wahr genommen, bislang Vorstands-Mitglied der UBM und Geschäftsführer der Strauss&Partner.



In der neuen Konstellation will sich Michael Wurzinger Aufgaben außerhalb des Konzerns widmen, einvernehmlich verlässt er nach regulärem Auslaufen seines Vertrages im Februar 2018 die UBM.



Die leitende Verantwortung für den Bereich Transactions wird Andreas Zangenfeind wahrnehmen. Er war schon bisher Mitglied des Executive Committee und wird direkt an den CEO berichten.



(Ende)



Aussender: UBM Development AG Adresse: Floridsdorfer Hauptstraße 1, 1210 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Milena Ioveva Tel.: +43 50-626-1763 E-Mail: milena.ioveva@ubm.at Website: www.ubm.at



ISIN(s): AT0000815402 (Aktie), AT0000A185Y1 (Anleihe), DE000A18UQM6 (Anleihe) Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Scale in Frankfurt



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1498475100284



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJune 26, 2017 07:05 ET (11:05 GMT)