Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13:02 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.440,20 +0,22% +9,11% Euro-Stoxx-50 3.579,68 +1,02% +8,79% Stoxx-50 3.225,84 +1,07% +7,15% DAX 12.837,85 +0,82% +11,82% FTSE 7.474,06 +0,67% +4,64% CAC 5.323,29 +1,09% +9,48% Nikkei-225 20.153,35 +0,10% +5,44% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 165,35 +31

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 43,13 43,01 +0,3% 0,12 -24,2% Brent/ICE 45,64 45,54 +0,2% 0,10 -22,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.242,61 1.256,90 -1,1% -14,29 +7,9% Silber (Spot) 16,51 16,73 -1,3% -0,22 +3,7% Platin (Spot) 918,95 929,15 -1,1% -10,20 +1,7% Kupfer-Future 2,63 2,62 +0,2% +0,00 +4,4%

AUSBLICK AKTIEN USA

Eine leichte Erholung der Ölpreise dürfte am Montag für einen positiven Start in den Handel an der Wall Street sorgen. Nachdem die Preise für Brent und WTI zuletzt die fünfte Woche in Folge mit Abschlägen beendet hatten, kommt es aktuell zu einer leichten Gegenbewegung. Händler verweisen auf jüngste Wetterkapriolen mit schweren Stürmen und Produktionsausfällen im Golf von Mexiko mit sinkenden Lagerbeständen in den USA. Anleger berichten aber auch von Schnäppchenjägern sowie charttechnischen Kaufargumenten am Ölmarkt. Einige Akteure setzen auch auf eine anziehende Nachfrage aus China, nachdem die Volksrepublik die USA im Mai bereits den vierten Monat in Folge als größter Erdölaufkäufer überholt hat. Im Handel wird spekuliert, China könne die strategischen Erdölreserven aufstocken. Die Preise für Brent und WTI legen um jeweils 0,7 Prozent zu. Im Fokus der Investoren dürften neue US-Daten stehen, nachdem es hier zuletzt überwiegend Enttäuschungen gegeben hatte. Bei den Einzelwerten dürfte die Blackberry-Aktie weiter unter Druck stehen. Nach dem Absturz um gut 12 Prozent im regulären Geschäft am Freitag in Folge enttäuschender Geschäftszahlen war es für Blackberry nach der Schlussglocke um weitere 1,0 Prozent nach unten gegangen. Vorbörslich ist die Aktie noch nicht aktiv.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Mai 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Mai PROGNOSE: -0,7% gg Vm zuvor: revidiert -0,8% gg Vm; vorläufig -0,7% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen bauen am Montagmittag die Gewinne weiter aus. Ein überraschend fester Ifo-Geschäftsklimaindex stützt genauso wie der Rettung der von der Pleite bedrohten italienischen Banken Veneto Banca und Banca Popolare di Vicenza. Der ifo-Index sprang nicht nur auf ein Allzeithoch, auch die Einschätzung der Wirtschaftslage und die Erwartungskomponente sind gestiegen. Marktteilnehmer hatten dagegen mit einem fallenden Index gerechnet. Die Regierung in Rom hat zwar den italienischen Bankensektor vor einer möglichen systemischen Krise bewahrt, mit rund 17 Milliarden Euro ist die Rettung aber sehr teuer für den Steuerzahler geworden. Anleiheinhaber sollen nicht zur Kasse gebeten werden. Die Commerzbank spricht von einem "faden Beigeschmack". Die gesunden Teile der von der Pleite bedrohten Banken Veneto Banca und Banca Popolare di Vicenza werden von der Intesa Sanpaolo übernommen. Für faule Kredite wurde eine Bad Bank gegründet. Intesa Sanpaolo steigen um 4,2 Prozent. "Das stärkt die Wettbewerbsposition der Intesa", sagt ein Teilnehmer. Unicredit oder Mediobanca erhöhen sich um 3,0 und 2,8 Prozent, Deutsche Bank legen um 1,5 Prozent zu. Daneben steht der Lebensmittelriese Nestle im Blick. Er hat einen neuen Großaktionär. Der Hedgefonds Third Point des aktivistischen Investors Daniel Loeb hat sich für 3,5 Milliarden US-Dollar eingekauft. Der Markt feiert dies mit einem Plus von 3,7 Prozent bei Nestle. Loeb will den Druck auf die Schweizer erhöhen, ihre Gesamtrendite zu erhöhen. Air Berlin brechen um 3,5 Prozent ein, nachdem die Lufthansa ihr ausdrückliches Desinteresse an einer Übernahme der krisengeschüttelten Fluglinie erklärt hat. Die Erleichterung darüber treibt umgekehrt die Lufthansa um 2,7 Prozent nach oben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:20 Fr, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1178 -0,08% 1,1187 1,1201 +6,3% EUR/JPY 124,81 +0,18% 124,58 124,61 +1,5% EUR/CHF 1,0880 +0,24% 1,0854 1,0850 +1,6% EUR/GBP 0,8774 -0,03% 0,8777 1,1370 +2,9% USD/JPY 111,66 +0,26% 111,37 111,23 -4,5% GBP/USD 1,2741 -0,04% 1,2745 1,2736 +3,3%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die sich fortsetzende Erholung der Ölpreise und steigende Kurse im Technologiesektor haben am Montag das Bild an den ostasiatischen Börsen geprägt. Das sorgte für eine positive Grundstimmung steigende Kurse auf breiter Front. In China legte der Schanghai-Composite um 0,9 Prozent auf 3.185 Punkte zu - das war der höchste Schlussstand seit zwei Monaten. In Tokio stieg der Nikkei-225 zwar leicht, doch die Umsätze fielen auf das niedrigste Niveau seit rund einem Monat. Vor allem Ölwerte waren gesucht, in Sydney kletterten Santos um 1,7 und in Tokio Inpex um 1,8 Prozent. Darüber hinaus setzte sich mit Rückenwind aus den USA die Erholung bei Technologiewerten fort. In Seoul stiegen Samsung Electronics um 1,4 Prozent auf ein weiteres Allzeithoch und hievten dank der hohen Gewichtung den Kospi fast im Alleingang ins Plus und ebenfalls auf ein weiteres Allzeithoch. Auf Taiwan war es ebenfalls die Technologiebranche, die für ein 27-Jahreshoch des Taiex verantwortlich war. In China waren Finanzwerte - anders als in der übrigen Region - die Marktstütze. Gerüchte, der Indexbetreiber MSCI könnte in absehbarer Zeit zusätzliche Aktien mittelgroßer Unternehmen aus China in seine Indizes aufnehmen, beflügelten - vor allem die Sektoren Bankenwesen und Finanzwirtschaft. Nachdem der strauchelnde Airbag-Hersteller Takata wie erwartet Gläubigerschutz beantragt hatte, wird die Aktie innerhalb eines Monats von der Börse genommen werden. Gehandelt wurden sie am Montag nicht, sie waren ausgesetzt. Am Dienstag soll der Handel wieder aufgenommen werden. Verschiedene Automobilhersteller rechnen damit, auf Kosten der Rückrufaktionen im Zuge defekter Airbags von Takata sitzen zu bleiben.

CREDIT

Kaum verändert zeigen sich am Montag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen (CDS). Das Geschäft ist allerdings sehr ausgedünnt bei deutlich erweiterten Geld-Brief-Spannen. Im Fokus steht die Rettung des italienischen Bankensektors, durch Zerschlagung der Veneto Banca und der Banca Popolare di Vicenza. Die Senior Bonds beider Institute haussieren, weil ihre sich nicht an der Rettung beteiligen müssen. So springt Vicenzas 2,75-prozentige 2020er-Anleihe von 85,7 auf 102,8 Prozent. Venetos 4-prozentige 2019er-Senior-Bond steigt von 87,64 auf 104,3 Prozent. Beide Banken werden zerlegt in einen guten Teil und eine "Bad Bank". Den guten erhält Intesa Sanpaolo für den symbolischen Peis von 1,00 Euro, wobei 5 Milliarden Euro für die Eingliederung der beiden Regionalbanken in die Großbank vom Staat kommen. 12 Milliarden Euro von den Steuerzahlern werden gebraucht, um faule Kredite der beiden Banken abzuwickeln. Kaum Einfluss zeigt dagegen die leichte Rating-Erhöhung für Griechenland durch Moody's. Der Rendite-Spread zwischen griechischen und deutschen 10-Jahres-Anleihen engt sich nur leicht ein.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Streik bei Volkswagen in der Slowakei beendet - 14% mehr Lohn

Bei Volkswagen in der Slowakei haben die Beschäftigten mit dem ersten Streik seit Produktionsbeginn 1992 eine satte Lohnerhöhung erkämpft. Sie bekommen in drei Stufen bis November 2018 insgesamt 14,1 Prozent mehr, wie eine Unternehmenssprecherin sagte. Dazu kommen eine Einmalzahlung von 500 Euro und ein Urlaubstag mehr. Die Beschäftigten hatten ein Plus von 16 Prozent gefordert und waren Dienstag in den Streik getreten.

Bayer-Mittel in Japan für Leberkrebs-Zweitlinienbehandlung zugelassen

Nach den USA darf das Bayer-Darmkrebsmedikament Stivarga auch in Japan in der Zweitlinienbehandlung von Leberkrebs eingesetzt werden. Die Gesundheitsbehörde MHLW erteilte dem Pharmahersteller nach dessen Angaben die Zulassung zur Behandlung von Patienten mit inoperablem hepatozellulären Karzinom direkt im Anschluss an eine Behandlung mit dem Erstlinienmedikament Nexavar.

Metro investiert in Startup Yoyo Wallet

Der Handelskonzern Metro investiert im Zuge einer Finanzierungsrunde in das Startup Yoyo Wallet. Das 2013 gegründete Unternehmen biete Technologien für mobiles Bezahlen und Bestellen sowie für personalisierte Kundenbindungs- und Bonusprogramme, die durch eine Analytik- und Aktionsplattform für den Einzelhandel unterstützt würden.

Nordex erhält Bestellung für zehn Turbinen aus der Türkei

Der Windturbinenhersteller Nordex hat erneut einen Auftrag aus der Türkei erhalten. Er werde der Erdem Holding zehn Turbinen vom Typ N131/3900 für den Windpark Eber liefern. Der Auftrag beinhalte auch einen Servicevertrag für mindestens 15 Jahre, teilte die Nordex SE weiter mit. Angaben zum Wert wurden nicht gemacht.

