DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13:02 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.440,20 +0,22% +9,11% Euro-Stoxx-50 3.579,68 +1,02% +8,79% Stoxx-50 3.225,84 +1,07% +7,15% DAX 12.837,85 +0,82% +11,82% FTSE 7.474,06 +0,67% +4,64% CAC 5.323,29 +1,09% +9,48% Nikkei-225 20.153,35 +0,10% +5,44% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 165,35 +31

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 43,13 43,01 +0,3% 0,12 -24,2% Brent/ICE 45,64 45,54 +0,2% 0,10 -22,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.242,61 1.256,90 -1,1% -14,29 +7,9% Silber (Spot) 16,51 16,73 -1,3% -0,22 +3,7% Platin (Spot) 918,95 929,15 -1,1% -10,20 +1,7% Kupfer-Future 2,63 2,62 +0,2% +0,00 +4,4%

AUSBLICK AKTIEN USA

Eine leichte Erholung der Ölpreise dürfte am Montag für einen positiven Start in den Handel an der Wall Street sorgen. Nachdem die Preise für Brent und WTI zuletzt die fünfte Woche in Folge mit Abschlägen beendet hatten, kommt es aktuell zu einer leichten Gegenbewegung. Händler verweisen auf jüngste Wetterkapriolen mit schweren Stürmen und Produktionsausfällen im Golf von Mexiko mit sinkenden Lagerbeständen in den USA. Anleger berichten aber auch von Schnäppchenjägern sowie charttechnischen Kaufargumenten am Ölmarkt. Einige Akteure setzen auch auf eine anziehende Nachfrage aus China, nachdem die Volksrepublik die USA im Mai bereits den vierten Monat in Folge als größter Erdölaufkäufer überholt hat. Im Handel wird spekuliert, China könne die strategischen Erdölreserven aufstocken. Die Preise für Brent und WTI legen um jeweils 0,7 Prozent zu. Im Fokus der Investoren dürften neue US-Daten stehen, nachdem es hier zuletzt überwiegend Enttäuschungen gegeben hatte. Bei den Einzelwerten dürfte die Blackberry-Aktie weiter unter Druck stehen. Nach dem Absturz um gut 12 Prozent im regulären Geschäft am Freitag in Folge enttäuschender Geschäftszahlen war es für Blackberry nach der Schlussglocke um weitere 1,0 Prozent nach unten gegangen. Vorbörslich ist die Aktie noch nicht aktiv.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Mai 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Mai PROGNOSE: -0,7% gg Vm zuvor: revidiert -0,8% gg Vm; vorläufig -0,7% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen bauen am Montagmittag die Gewinne weiter aus. Ein überraschend fester Ifo-Geschäftsklimaindex stützt genauso wie der Rettung der von der Pleite bedrohten italienischen Banken Veneto Banca und Banca Popolare di Vicenza. Der ifo-Index sprang nicht nur auf ein Allzeithoch, auch die Einschätzung der Wirtschaftslage und die Erwartungskomponente sind gestiegen. Marktteilnehmer hatten dagegen mit einem fallenden Index gerechnet. Die Regierung in Rom hat zwar den italienischen Bankensektor vor einer möglichen systemischen Krise bewahrt, mit rund 17 Milliarden Euro ist die Rettung aber sehr teuer für den Steuerzahler geworden. Anleiheinhaber sollen nicht zur Kasse gebeten werden. Die Commerzbank spricht von einem "faden Beigeschmack". Die gesunden Teile der von der Pleite bedrohten Banken Veneto Banca und Banca Popolare di Vicenza werden von der Intesa Sanpaolo übernommen. Für faule Kredite wurde eine Bad Bank gegründet. Intesa Sanpaolo steigen um 4,2 Prozent. "Das stärkt die Wettbewerbsposition der Intesa", sagt ein Teilnehmer. Unicredit oder Mediobanca erhöhen sich um 3,0 und 2,8 Prozent, Deutsche Bank legen um 1,5 Prozent zu. Daneben steht der Lebensmittelriese Nestle im Blick. Er hat einen neuen Großaktionär. Der Hedgefonds Third Point des aktivistischen Investors Daniel Loeb hat sich für 3,5 Milliarden US-Dollar eingekauft. Der Markt feiert dies mit einem Plus von 3,7 Prozent bei Nestle. Loeb will den Druck auf die Schweizer erhöhen, ihre Gesamtrendite zu erhöhen. Air Berlin brechen um 3,5 Prozent ein, nachdem die Lufthansa ihr ausdrückliches Desinteresse an einer Übernahme der krisengeschüttelten Fluglinie erklärt hat. Die Erleichterung darüber treibt umgekehrt die Lufthansa um 2,7 Prozent nach oben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:20 Fr, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1178 -0,08% 1,1187 1,1201 +6,3% EUR/JPY 124,81 +0,18% 124,58 124,61 +1,5% EUR/CHF 1,0880 +0,24% 1,0854 1,0850 +1,6% EUR/GBP 0,8774 -0,03% 0,8777 1,1370 +2,9% USD/JPY 111,66 +0,26% 111,37 111,23 -4,5% GBP/USD 1,2741 -0,04% 1,2745 1,2736 +3,3%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die sich fortsetzende Erholung der Ölpreise und steigende Kurse im Technologiesektor haben am Montag das Bild an den ostasiatischen Börsen geprägt. Das sorgte für eine positive Grundstimmung steigende Kurse auf breiter Front. In China legte der Schanghai-Composite um 0,9 Prozent auf 3.185 Punkte zu - das war der höchste Schlussstand seit zwei Monaten. In Tokio stieg der Nikkei-225 zwar leicht, doch die Umsätze fielen auf das niedrigste Niveau seit rund einem Monat. Vor allem Ölwerte waren gesucht, in Sydney kletterten Santos um 1,7 und in Tokio Inpex um 1,8 Prozent. Darüber hinaus setzte sich mit Rückenwind aus den USA die Erholung bei Technologiewerten fort. In Seoul stiegen Samsung Electronics um 1,4 Prozent auf ein weiteres Allzeithoch und hievten dank der hohen Gewichtung den Kospi fast im Alleingang ins Plus und ebenfalls auf ein weiteres Allzeithoch. Auf Taiwan war es ebenfalls die Technologiebranche, die für ein 27-Jahreshoch des Taiex verantwortlich war. In China waren Finanzwerte - anders als in der übrigen Region - die Marktstütze. Gerüchte, der Indexbetreiber MSCI könnte in absehbarer Zeit zusätzliche Aktien mittelgroßer Unternehmen aus China in seine Indizes aufnehmen, beflügelten - vor allem die Sektoren Bankenwesen und Finanzwirtschaft. Nachdem der strauchelnde Airbag-Hersteller Takata wie erwartet Gläubigerschutz beantragt hatte, wird die Aktie innerhalb eines Monats von der Börse genommen werden. Gehandelt wurden sie am Montag nicht, sie waren ausgesetzt. Am Dienstag soll der Handel wieder aufgenommen werden. Verschiedene Automobilhersteller rechnen damit, auf Kosten der Rückrufaktionen im Zuge defekter Airbags von Takata sitzen zu bleiben.

CREDIT

Kaum verändert zeigen sich am Montag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen (CDS). Das Geschäft ist allerdings sehr ausgedünnt bei deutlich erweiterten Geld-Brief-Spannen. Im Fokus steht die Rettung des italienischen Bankensektors, durch Zerschlagung der Veneto Banca und der Banca Popolare di Vicenza. Die Senior Bonds beider Institute haussieren, weil ihre sich nicht an der Rettung beteiligen müssen. So springt Vicenzas 2,75-prozentige 2020er-Anleihe von 85,7 auf 102,8 Prozent. Venetos 4-prozentige 2019er-Senior-Bond steigt von 87,64 auf 104,3 Prozent. Beide Banken werden zerlegt in einen guten Teil und eine "Bad Bank". Den guten erhält Intesa Sanpaolo für den symbolischen Peis von 1,00 Euro, wobei 5 Milliarden Euro für die Eingliederung der beiden Regionalbanken in die Großbank vom Staat kommen. 12 Milliarden Euro von den Steuerzahlern werden gebraucht, um faule Kredite der beiden Banken abzuwickeln. Kaum Einfluss zeigt dagegen die leichte Rating-Erhöhung für Griechenland durch Moody's. Der Rendite-Spread zwischen griechischen und deutschen 10-Jahres-Anleihen engt sich nur leicht ein.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Streik bei Volkswagen in der Slowakei beendet - 14% mehr Lohn

Bei Volkswagen in der Slowakei haben die Beschäftigten mit dem ersten Streik seit Produktionsbeginn 1992 eine satte Lohnerhöhung erkämpft. Sie bekommen in drei Stufen bis November 2018 insgesamt 14,1 Prozent mehr, wie eine Unternehmenssprecherin sagte. Dazu kommen eine Einmalzahlung von 500 Euro und ein Urlaubstag mehr. Die Beschäftigten hatten ein Plus von 16 Prozent gefordert und waren Dienstag in den Streik getreten.

Bayer-Mittel in Japan für Leberkrebs-Zweitlinienbehandlung zugelassen

Nach den USA darf das Bayer-Darmkrebsmedikament Stivarga auch in Japan in der Zweitlinienbehandlung von Leberkrebs eingesetzt werden. Die Gesundheitsbehörde MHLW erteilte dem Pharmahersteller nach dessen Angaben die Zulassung zur Behandlung von Patienten mit inoperablem hepatozellulären Karzinom direkt im Anschluss an eine Behandlung mit dem Erstlinienmedikament Nexavar.

Metro investiert in Startup Yoyo Wallet

Der Handelskonzern Metro investiert im Zuge einer Finanzierungsrunde in das Startup Yoyo Wallet. Das 2013 gegründete Unternehmen biete Technologien für mobiles Bezahlen und Bestellen sowie für personalisierte Kundenbindungs- und Bonusprogramme, die durch eine Analytik- und Aktionsplattform für den Einzelhandel unterstützt würden.

Nordex erhält Bestellung für zehn Turbinen aus der Türkei

Der Windturbinenhersteller Nordex hat erneut einen Auftrag aus der Türkei erhalten. Er werde der Erdem Holding zehn Turbinen vom Typ N131/3900 für den Windpark Eber liefern. Der Auftrag beinhalte auch einen Servicevertrag für mindestens 15 Jahre, teilte die Nordex SE weiter mit. Angaben zum Wert wurden nicht gemacht.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 26, 2017 07:08 ET (11:08 GMT)

Aktiendividende findet bei Capital Stage großen Anklang

Beim Solar- und Windparkbetreiber Capital Stage haben sich erneut viele Aktionäre statt einer Bardividende für eine Dividende in Aktien entschieden. Die Annahmequote für diesen Vorschlag lag bei über 50 Prozent. Die neuen Aktien werden am 5. Juli in die Depots der Aktionäre eingebucht. Die Auszahlung der Bardividende von 20 Cent je Aktie ist für Dienstag vorgesehen.

SLM Solutions erhält Großauftrag aus China

Der Technologiekonzern SLM Solutions hat einen Großauftrag aus China an Land gezogen. Wie der Hersteller von 3D-Metalldruckern mitteilte, wird er 10 Multilasermaschinen nach China liefern. Finanzielle Details nannte der TecDAX-Konzern nicht.

Surteco kauft Probos-Gruppe für 100 Millionen Euro

Surteco übernimmt die portugiesische Probos-Gruppe für 99 Millionen Euro und setzt damit seinen Expansionskurs fort. Probos stellt Kunststoffkantenbänder auf ABS- und PVC-Basis her. Der komplett fremdfinanzierte Zukauf durch die Tochtergesellschaft Döllken-Kunststoffverarbeitung soll in wenigen Wochen abgeschlossen werden, teilte der Spezialist für dekorative Oberflächenmaterialien und technische Kunststoffprofile mit.

Bechtle erhält erneut mehrjährigen Auftrag von Dataport

Das IT-Systemhaus Bechtle hat zum dritten Mal die Ausschreibung des IT-Dienstleisters Dataport gewonnen. Der Auftrag mit einem Gesamtvolumen von rund 68 Millionen Euro hat eine Laufzeit von Januar 2018 bis Ende 2021. Über den Vertrag beschafft Dataport standardisierte Hardware und begleitende Dienstleistungen für die eigene Organisation, diverse Bundesländer sowie den kommunalen IT-Verbund Schleswig-Holstein.

Nach Rettung zweier Banken in Italien müssen 3.900 Beschäftigte gehen

Nach der Rettung von zwei norditalienischen Banken verlieren rund 3.900 der 10.800 Beschäftigten ihren Arbeitsplatz. Die Bank Intesa Sanpaolo, die sich die gesunden Unternehmensteile der Veneto Banca und Banca Popolare di Vicenza einverleibt, wird 600 von 960 Filialen schließen. Sie übernimmt die Geschäfte zum symbolischen Preis von einem Euro. Der Staat unterstützt die Rettung der beiden Krisenbanken mit insgesamt bis zu 17 Milliarden Euro.

Google steht kurz vor EU-Buße von über 1 Milliarde Euro - Kreise

Der Tag der Wahrheit für Google steht offenbar kurz bevor. Die Europäische Kommission dürfte in dieser Woche eine Strafe von mehr als 1 Milliarde Euro verkünden, sagten informierte Personen. Zudem würde sie Änderungen bei den Geschäftspraktiken verlangen. Brüssel werfe dem US-Internetkonzern vor, seine Marktdominanz in der Internet-Suche nach Shopping-Vergleichsportalen zu missbrauchen, um seine eigenen Angebote zu begünstigen.

Facebook will Programme mit eigenen Shows und Serien zeigen - Kreise

Facebook führt mit Hollywood-Studios und Künstleragenturen Gespräche über die Produktion von qualitativ hochwertigen Fernsehshows und -serien. Laut Insidern peilt Facebook bereits für den Spätsommer einen Programmstart an. Bei Treffen mit großen Künstleragenturen habe Facebook ein Produktionsbudget von bis zu 3 Millionen US-Dollar pro Folge ins Spiel gebracht, sagten mehrere mit der Situation vertraute Personen dem Wall Street Journal.

Rio Tinto lehnt neues Glencore-Gebot für australische Kohleminen ab

Im Bieterkampf um die australischen Kohleminen des Bergbauriesen Rio Tinto muss der Rohstoffkonzern Glencore einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Rio Tinto wies auch die erhöhte Glencore-Offerte zurück und bestätigte Yancoal Australia als bevorzugten Bieter. Die Tochter der chinesischen Yanzhou Coal Mining Co will 2,69 Milliarden Dollar bezahlen.

Asiatischer Fonds AGIC erwirbt erstmals US-Unternehmen - Kreise

Ein in Hongkong ansässiger Aktienfonds, der von einem der bekanntesten chinesischen Investoren mit gegründet wurde, hat erstmals einen Kauf in den USA getätigt. Die Übernahme weist trotz immer noch vorhandener Hürden auf den anhaltenden Appetit Chinas an ausländischen Vermögenswerten hin. AGIC Capital, ein 1-Milliarden-Dollar-Fonds, der 2015 von dem ehemaligen chinesischen Bankier Henry Cai aufgelegt wurde, erwirbt The Ritedose Corp, einen in Columbia ansässigen Pharmaproduzenten, von der Investmentfirma Olympus Partners, wie Informanten berichten.

Sky Network und Vodafone geben Neuseeland-Pläne auf

Der neuseeländische Pay-TV-Betreiber Sky Network Television verfolgt die geplante Fusion mit der Neuseelandsparte der Vodafone Group nicht weiter. Das Unternehmen teilte weiter mit, dass der Einspruch gegen die Untersagung des Vorhabens durch die neuseeländische Kartellbehörde zurückgezogen werde. Die New Zealand Commerce Commission hatte die rund 2,2 Milliarden Euro schwere Übernahme des führenden neuseeländischen Pay-TV-Betreibers durch Vodafone im Februar mit der Begründung abgelehnt, dass der Wettbewerb durch die Fusion beträchtlich eingeschränkt werde.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 26, 2017 07:08 ET (11:08 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.