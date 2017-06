Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hatte gegen die Bausparkasse Badenia geklagt. Grund ist eine Klausel, laut der sie bestimmte Altverträge nach 15 Jahren kündigen kann. Ein erstes Gericht will im Sommer urteilen.

Im Streit um neue Kündigungsklauseln in Bausparverträgen peilt ein erstes Gericht eine Entscheidung an. Man werde im Spätsommer ein Urteil verkünden, sagte ein Sprecher des Landgerichts Karlsruhe am Montag nach einer Verhandlung. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hatte gegen die Bausparkasse Badenia ...

