München (ots) - Auch wenn die Bundesliga pausiert, die Champions League entschieden ist - auf spannende Fußballspiele auf dem Bildschirm müssen sportinteressierte Fernsehzuschauer auch in dieser Woche nicht verzichten. Das Erste zeigt am Dienstag, 27. Juni 2017, ab 17:15 Uhr die Halbfinalbegegnung England - Deutschland bei der UEFA U 21-Europameisterschaft in Polen. Und auch die beiden Halbfinalspiele des FIFA Confederations Cup werden im Ersten übertragen. Am Mittwoch, 28. Juni 2017, treffen Portugal und Chile aufeinander. Am Donnerstag, 29. Juni 2017, erwartet die deutsche Nationalelf mit Mexiko ein schwerer Gegner. An beiden Tagen berichtet die ARD ab 18:50 Uhr aus Kasan bzw. Sotschi (Russland) von der WM-Generalprobe.



Die Fußballübertragungen im Überblick



Dienstag, 27. Juni, 17:15 Uhr Sportschau UEFA Fußball-Europameisterschaft U 21 England - Deutschland Halbfinale Reporter: Steffen Simon Moderation: Matthias Opdenhövel Experte: Mehmet Scholl Übertragung aus Tychy (Polen)



Mittwoch, 28. Juni, 18:50 Uhr Sportschau FIFA Confederations Cup 2017 Portugal - Chile Halbfinale Reporter: Gerd Gottlob Moderation: Matthias Opdenhövel Experte: Mehmet Scholl Übertragung aus Kasan (Russland)



Donnerstag, 29. Juni, 18:50 Uhr Sportschau FIFA Confederations Cup 2017 Deutschland - Mexiko Halbfinale Reporter: Tom Bartels Moderation: Matthias Opdenhövel Experte: Mehmet Scholl Übertragung aus Sotschi (Russland)



