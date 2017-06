München (ots) - Es wird ein Fest für Filmfans: Das Sommer- und PremierenKino im Ersten bringt von Juli bis September 15 internationale und nationale Kino-Produktionen mit Starbesetzung auf den heimischen Bildschirm. Gleich zu Beginn wartet Das Erste mit einem Oscar-prämierten Highlight auf: "Sherlock"-Darsteller Benedict Cumberbatch spielt in dem ebenso spannenden wie bewegenden Drama "The Imitation Game" die Rolle des Genies Alan Turing, der heute als einer der wichtigsten Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts gilt.



Zum Inhalt: Der brillante Mathematiker Alan Turing (Benedict Cumberbatch) sucht im Zweiten Weltkrieg eine besondere Herausforderung: Er möchte die deutsche Chiffriermaschine Enigma entschlüsseln. Im Gegensatz zu den anderen Spezialisten, die das britische Militär in der Spionagezentrale Bletchley Park dafür zusammenbringt, will es Turing zunächst ganz alleine schaffen. Er ist ein genialer Eigenbrötler, der von einer ungewöhnlichen Idee besessen ist: Er will eine neuartige Rechenmaschine entwickeln, die das Rätsel der deutschen Verschlüsselung auf mathematischer Basis lösen kann. Wenn das gelingt, haben die Briten im Krieg mit Nazi-Deutschland einen Trumpf in der Hand. Als das wichtige Geheimprojekt stagniert, fällt Premierminister Churchill eine überraschende Entscheidung: Er überträgt ausgerechnet dem brillanten Außenseiter die Teamleitung. Vertrauen kann Turing nur einer neuen Mitarbeiterin, der hochbegabten Joan Clarke (Keira Knightley), die auch über die Arbeit hinaus seine Nähe sucht. Doch der geniale Codeknacker hütet ein Geheimnis, das zugleich seine Achillesferse ist.



Eine Geschichtsstunde, die unter die Haut geht! "The Imitation Game - Ein streng geheimes Leben" am 3. Juli 2017 um 20:15 Uhr



SommerKino im Ersten - die weiteren Sendetermine 2017: Mittwoch, 5. Juli 2017, 20:15 Uhr: "Birnenkuchen mit Lavendel" (Frankreich 2015) Montag, 10. Juli 2017, 20:15 Uhr: "Madame Mallory und der Duft von Curry" (USA 2014) Mittwoch, 12. Juli 2017, 20:15 Uhr: "Die Frau in Gold" (USA 2015) Mittwoch, 19. Juli 2017, 20:15 Uhr: "Gracia Patricia - Fürstin von Monaco" (Frankreich, USA, Belgien, Italien 2013) Montag, 24. Juli 2017, 20:15 Uhr: "Der Richter - Sein wichtigster Fall" (USA 2014) Mittwoch, 26. Juli 2017, 20:15 Uhr: "Schweinskopf al dente. Ein Eberhoferkrimi" (Deutschland 2016)



PremierenKino im Ersten - die Sendetermine 2017:



Dienstag, 18. Juli 2017, 22:45 Uhr: "3 Türken & ein Baby" (Deutschland 2015) Dienstag, 25. Juli 2017, 22:45 Uhr: "Heute bin ich Samba" (Frankreich 2014) Dienstag, 1. August 2017, 22:45 Uhr: "Mord im Loft" (USA 2014) Dienstag, 8. August 2017, 22:45 Uhr: "Das grenzt an Liebe" (USA 2014) Dienstag, 15. August 2017, 22:45 Uhr: "Für immer Adaline" (USA 2015) Dienstag, 22. August 2017, 22:45 Uhr: "Das Glück an meiner Seite" (USA 2014) Dienstag, 29. August 2017, 22:45 Uhr: "Der große Trip - Wild" (USA 2014) Dienstag, 1. September 2017, 22:45 Uhr: "Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück" (Großbritannien, Deutschland, Kanada 2014)



Die Pressemappe zu den Reihen finden Sie in der Rubrik "Pressemappen" zum Download (https://presse.daserste.de/pages/pressemappen/liste.aspx).



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Fotos über www.ard-foto.de



Pressekontakte: Dr. Lars Jacob, Presse und Information das Erste, Tel.: 089/5900-42898, E-Mail: lars.jacob@DasErste.de Kerstin Fuchs, freie Mitarbeiterin ARD Degeto, Tel.: 0173/5357048, E-Mail: pressekontakt@degeto.de Eva Heß, Ana radica ! Presse Organisation, Tel.: 089/2366120, E-Mail: evahess@ana-radica-presse.com