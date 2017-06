Warburg (ots) - Am Mittwoch, 28. Juni 2017 wird der UKW-Sender Warburg im Rahmen einer gutachterlichen Tragwerksprüfung zwischen 10.05 Uhr und 11.00 Uhr aus Personenschutzgründen abgeschaltet. Folgende über UKW verbreiteten Radio-Sender sind von der Abschaltung betroffen und werden in der genannten Zeit nicht zu hören sein: 1Live auf der UKW Frequenz (98,2 MHz) WDR2 auf der UKW Frequenz (91,8 MHz) WDR3 auf der UKW Frequenz (94,3 MHz) WDR4 auf der UKW Frequenz (104,5 MHz) WDR5 auf der UKW Frequenz (88,4 MHz) Deutschlandfunk auf der UKW Frequenz (106,6 MHz) Diese Abschaltung ist aus Gründen des Personenschutzes notwendig.



