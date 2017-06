Oelde (ots) - Im Rahmen einer gutachterlichen Tragwerksprüfung am Senderstandort Oelde ist am 28.06.2017, zwischen 13:05 Uhr und 14:00 Uhr, zeitweise der Empfang folgender Sender nicht möglich. Betroffen sind folgende Kanäle und Programme: DAB+ K11D - mit allen über DAB+ verbreiteten WDR Programmen. Diese Abschaltung ist aus Gründen des Personenschutzes notwendig.



