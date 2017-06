Die More & More GmbH gibt Rückkauf ihrer Anleihe (ISIN DE000A1TND44 / WKN A1TND4) mit einem Nominalwert von 200.000 EUR bekannt

DGAP-Ad-hoc: More & More GmbH / Schlagwort(e): Anleihe Die More & More GmbH gibt Rückkauf ihrer Anleihe (ISIN DE000A1TND44 / WKN A1TND4) mit einem Nominalwert von 200.000 EUR bekannt 26.06.2017 / 14:00 CET/CEST

Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR

Starnberg, 26.06.2017 - Nachdem aus dem beendeten Rückkaufprogramm, mit dem die More & More GmbH ("Gesellschaft") Anleihen mit einem Nominalvolumen von 1.064.000 EUR abgelöst hat, noch Mittel zur Verfügung stehen, hat die Geschäftsführung der Gesellschaft heute beschlossen, einen Rückkauf ihrer Anleihe mit einem Nominalwert von 200.000 EUR zu realisieren, der ihr zu einem Kurs von 44%, d.h. 440,00 EUR pro 1.000,00 EUR Nennbetrag angeboten wurde. Die Geschäftsführung ist der Ansicht, dass auch dieser Kurs eine wirtschaftlich sinnvolle Gelegenheit zum Rückkauf darstellt, und behält sich darüber hinaus weitere Rückkäufe außerhalb der Börse vor, die ihr angedient werden.

Die Geschäftsführung erwartet, dass der Beirat der Gesellschaft dem Anleiherückkauf zustimmt.

More & More in Kürze: Die internationale Mode- und Lifestyle-Marke MORE & MORE AG wurde vor 35

Jahren von Karl-Heinz Mohr gegründet und beschäftigt heute mehr als 200 Mitarbeiter. Das Starnberger Unternehmen vertreibt seine Kollektionen deutschlandweit in rund 40 eigenen Stores, zahlreichen Partner-Stores, Shop-in-Shop-Systemen und Fachhandelsgeschäften. Weltweit ist MORE & MORE in 14 Ländern präsent. MORE & MORE steht für trendgerechte Womanswear im Modern Woman Segment.

Kontakt: More & More GmbH Sonja Heinrich sonja.heinrich@more-and-more.com

