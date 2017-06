PV - Invest GmbH: Jahresabschluss Wirtschaftsjahr 2016

DGAP-News: PV - Invest GmbH / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Umsatzentwicklung PV - Invest GmbH: Jahresabschluss Wirtschaftsjahr 2016 26.06.2017 / 14:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Jahresabschluss Wirtschaftsjahr 2016

- Betriebsleistung EUR 8 Mio - Betriebsergebnis EUR 2,5 Mio - Jahresüberschuss EUR 0,3 Mio - Eigenkapital inkl. Nachrangkapital EUR 6 Mio - Kraftwerksportfolio zum Bilanzstichtag 23,7 MW - Aufnahme in das Corporates Prime Segment an der Wiener Börse

Klagenfurt, 26. Juni 2017. Der geprüfte Jahresabschluss der PV-Invest GmbH für das Wirtschaftsjahr 2016 wurde veröffentlicht und zeigt eine durchwegs positive Entwicklung.

Im Wirtschaftsjahr 2016 konnte durch die Einbringung der KPV Solar in die PV-Invest Gruppe sowie durch die Emission der PV-Invest Photovoltaik-Anleihen eine erhebliche Steigerung der Unternehmensaktivitäten bewirkt werden. Sämtliche relevanten Kennzahlen haben sich im Vergleich zum Vorjahr positiv entwickelt.

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2016 betrug die Gruppenbilanzsumme somit 51 Mio. Euro. Die Betriebsleistung der PV-Invest Gruppe wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 175%, auf 7,8 Mio. Euro. Mit einer Steigerung des EBIT auf 2,48 Mio. Euro (Vj. 0,8 Mio. Euro) konnte das Verhältnis von EBIT zu Betriebsleitung auf 31,4% erhöht werden. Im Vergleich dazu lag der Wert im Jahr 2015 noch bei 28,1%. Eine ebenso positive Entwicklung gab es beim Eigenkapital (inkl. Nachrangkapital), welches von 3,3 Mio. Euro auf 6 Mio. Euro erhöht werden konnte. In Summe wurde im Jahr 2016 ein Jahresüberschuss von 317.000 Euro erwirtschaftet. Das Kraftwerksportfolio der gesamten Gruppe umfasste zum Ende des Wirtschaftsjahres PV-Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 23,7 MW in 7 Exportmärten.

Auch das Geschäftsjahr 2017 begann sehr erfolgreich. Neben dem Erwerb eines weiteren Kraftwerkes in Slowenien und den Bauvorbereitungen für neue PV-Kraftwerke in Frankreich wurde der Bau des ersten 1,2 MWp (Referenz-)Kraftwerks im Iran abgeschlossen. Weitere Anlagen sind in Vorbereitung. Im ebenfalls neuen Exportmarkt Ungarn hat PV-Invest mit den Vorbereitungen für den Bau von mehreren Photovoltaikkraftwerken mit einer Gesamtleistung von 2,2 MWp begonnen. Darüber hinaus wurden die PV-Invest Photovoltaik-Anleihen in das Corporates Prime Segment der Wiener Börse aufgenommen.

Über das Unternehmen

Die PV - Invest GmbH ist im Sektor der erneuerbaren Energie tätig und produziert zum einen mit ihren Tochtergesellschaften Strom aus Photovoltaik-Kraftwerken. Derzeit hat das Unternehmen Bestandsobjekte mit 25 MW im Betrieb. Zum anderen plant und erreichtet das Unternehmen PV-Kraftwerksprojekte in Europa und der MENA-Region. Die Bilanzsumme per 31.12.2016 beläuft sich auf 51 Mio. Euro. Im Rahmen eines von der Creditreform Rating AG durchgeführten Unternehmensratings wurde der PV - Invest GmbH im November 2016 mit der Note BB- eine befriedigende Bonität mit stabiler Aussicht ausgestellt.

Ansprechpartner Medien & Investoren

Mag. Richard Petz PV-Invest GmbH +43 (0) 463 / 218073 - 21 richard.petz@pv-invest.com

26.06.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: PV - Invest GmbH Lakeside B07 9020 Klagenfurt am Wörthersee Österreich Telefon: +43 463 218073 Fax: +43 463 218073 89 E-Mail: office@pv-invest.com Internet: www.pv-invest.com

ISIN: DE000A189CF6, DE000A1885U8 WKN: A189CF , A1885U Börsen: Auslandsbörse(n) Wien (Dritter Markt (MTF) / Third Market (MTF))

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

586247 26.06.2017

ISIN DE000A189CF6 DE000A1885U8

AXC0137 2017-06-26/14:00