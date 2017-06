Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Rekordhoch weckt Hoffnung auf anhaltend starkes Wachstum

Ein unerwarteter Anstieg des Ifo-Geschäftsklimas im Juni nährt Hoffnungen, dass sich die deutsche Konjunktur im zweiten Halbjahr nicht besonders stark abschwächen wird. Der vom Münchener Ifo-Institut erhobene Geschäftsklimaindex stieg auf ein neues Allzeithoch von 115,1 (Vormonat: 114,6) Punkten. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang auf 114,4 Punkte erwartet.

Bundesbank: Expansion des Winterhalbjahrs setzt sich im 2Q fort

Die Deutsche Bundesbank erwartet, dass das Wirtschaftswachstum in Deutschland im zweiten Quartal 2017 in etwa so stark wie im Winterhalbjahr 2016/2017 gewesen ist. Grund ist ihrer Einschätzung nach vor allem die gute Industriekonjunktur, die aus dem In- und Ausland Impulse erhält. Auch für den Bau erwartet die Bundesbank eine steigende Produktion.

EU untergräbt mit Entscheidung in Italien eigene Bankenregeln

Die Entscheidung der EU, eine Bankenunion zu schaffen, war eine richtungsweisende Reaktion auf die globale Finanzkrise. Gemeinsame Bankenregeln und Aufsichtsbehörden sollten das Vertrauen in das Finanzsystem wiederherstellen. Am Wochenende entschied die EU jedoch, eine schützende Hand über zwei gescheiterte italienische Banken zu halten. Wenn einzelne Institute jedoch vor den Regeln geschützt werden, stellt das die Bankenunion insgesamt infrage.

Berlin fordert Begrenzung von Banken-Hilfen "auf ein Minimum"

Die Bundesregierung hat sich wegen der von der EU-Kommission gebilligten Pläne zur Rettung zweier Banken in Italien grundsätzlich kritisch zu Staatshilfen für Krisenbanken geäußert. Für das Bundesfinanzministerium sei es wichtig, "wenn Banken unprofitabel sind, dass es dann besser ist, sie aus dem Markt ausscheiden zu lassen, als etwa mittels vorsorglicher Rekapitalisierung künstlich am Leben zu halten", sagte Ministeriumssprecherin Friederike von Tiesenhausen in Berlin.

Powell wiederholt Ruf nach Lockerung der Bankenregulierung

Die US-Bankenaufsicht verfügt nach Ansicht von Fed-Gouverneur Jerome Powell über einigen Spielraum zur Lockerung der Regulierung. Die Kernbeschränkungen für die größten Institute müssten allerdings bestehen bleiben, sagte Powell bei einer Konferenz. Der Währungshüter wiederholte damit frühere Aussagen.

Banken haben von US-Stresstests weniger zu befürchten

Die US-Banker können sich ein Stück weit entspannen. Die gefürchteten Stresstests für die großen Banken des Landes werden demnächst leichter zu bestehen sein. Die Notenbank Federal Reserve wird am Mittwoch die endgültigen Ergebnisse der diesjährigen Tests bekanntgeben. Mit ihnen prüft die Fed, inwiefern die Institute in der Lage sind, empfindliche Schocks an den Finanzmärkten zu verdauen.

Nicht investieren könnte derzeit die beste Option sein

In einer Welt, in der viele Märkte teuer erscheinen, ist es schwer, Geld für sich arbeiten zu lassen. Eine gute Idee könnte es daher sein, es einfach weiter anzuhäufen. Diese Situation stellt sich nun, nachdem das erste Halbjahr 2017 auf breiter Front gute Ergebnisse geliefert hat. Besonders verblüffend ist, dass sowohl Anleihen wie auch Aktien zugelegt haben.

Google steht kurz vor EU-Buße von über 1 Milliarde Euro - Kreise

Der Tag der Wahrheit für Google steht offenbar kurz bevor. Die Europäische Kommission dürfte in dieser Woche eine Strafe von mehr als 1 Milliarde Euro verkünden, sagten informierte Personen. Zudem würde sie Änderungen bei den Geschäftspraktiken verlangen. Brüssel werfe dem US-Internetkonzern vor, seine Marktdominanz in der Internet-Suche nach Shopping-Vergleichsportalen zu missbrauchen, um seine eigenen Angebote zu begünstigen.

Nach Rettung zweier Banken in Italien müssen 3.900 Beschäftigte gehen

Nach der Rettung von zwei norditalienischen Banken verlieren rund 3.900 der 10.800 Beschäftigten ihren Arbeitsplatz. Die Bank Intesa Sanpaolo, die sich die gesunden Unternehmensteile der Veneto Banca und Banca Popolare di Vicenza einverleibt, wird 600 von 960 Filialen schließen, wie sie am Montag mitteilte. Sie übernimmt die Geschäfte zum symbolischen Preis von einem Euro.

Frauenministerin Barley droht mit fester Frauenquote für Vorstände

Bundesfamilienministerin Katarina Barley (SPD) hat wegen des nach wie vor geringen Anteils von Frauen in Vorständen großer deutscher Unternehmen mit der Einführung einer gesetzlichen Quote gedroht. "Wenn wir sehen, dass sich da nichts verbessert, dann ist das eine SPD-Position, dass wir dann auch tätig werden", sagte Barley in Berlin bei der Vorstellung neuer Zahlen zu Frauen in Führungspositionen.

Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein steht

Sieben Wochen nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein ist eine Jamaika-Koalition an der Küste ausgemachte Sache: Nach CDU und FDP billigte auch die Basis der Grünen in einer Mitgliederbefragung mit großer Mehrheit das Dreierbündnis, wie die Partei in Kiel mitteilte. Demnach stimmten 84,3 Prozent der teilnehmenden Mitglieder für die Koalition.

May unterzeichnet Regierungsabkommen mit nordirischer DUP

Knapp drei Wochen nach der Parlamentswahl hat sich die britische Premierministerin Theresa May auf ein Regierungsabkommen mit der nordirischen Democratic Unionist Party (DUP) geeinigt. Das Abkommen für eine Minderheitsregierung sei bereits unterzeichnet worden, sagte ein Sprecher Mays der Nachrichtenagentur AFP. May ist nach den Verlusten ihrer Tories bei der Parlamentswahl auf die Unterstützung der erzkonservativen Regionalpartei angewiesen.

Zugewinne für rechte Parteien bei zweiter Runde der Kommunalwahlen in Italien

Bei der zweiten Runde der Kommunalwahlen in Italien haben die rechtsgerichteten Parteien große Zugewinne gemacht. Die Parteien Forza Italia und Lega Nord fuhren in beinahe allen 22 Städten, in denen gewählt wurde, Siege ein, wie aus den am Montag veröffentlichten Ergebnissen hervorging. Die regierende Demokratische Partei (PD) und ihr Vorsitzender, Ex-Ministerpräsident Matteo Renzi, erlitten dagegen eine schwere Schlappe.

Albaniens regierende Sozialisten liegen nach Parlamentswahl klar in Führung

Bei der Parlamentswahl in Albanien zeichnet sich ein klarer Sieg der regierenden Sozialisten ab. Die Partei von Ministerpräsident Edi Rama kam nach Auszählung der Stimmen in knapp einem Fünftel der Wahllokale auf 50,3 Prozent, wie die Wahlbehörden in Tirana am Montagmorgen mitteilten. An zweiter Stelle folgt demnach die konservative Demokratische Partei von Oppositionsführer Lulzim Basha mit 27,3 Prozent.

Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo in China freigelassen

Der chinesische Friedensnobelpreisträger und Dissident Liu Xiaobo ist nach Angaben seines Anwalts aus der Haft entlassen worden. Bei Liu sei im Mai eine unheilbare Leberkrebserkrankung festgestellt worden, kurz darauf sei er aus medizinischen Gründen freigekommen, sagte sein Anwalt Mo Shaoping am Montag der Nachrichtenagentur AFP.

Hongkong Mai Exporte +4,0% gg Vorjahr

Hongkong Mai Importe +6,6% gg Vorjahr

Hongkong Handelsbilanz Mai Defizit 35,6 Mrd HKD

