MainAd, ein Werbetechnologie-Unternehmen, das sich auf Display- und Retargeting-Werbekampagnen spezialisiert hat, präsentierte heute seine proprietäre Flaggschiff-Technologie "Logico", die durch den Einsatz von maschinellem Lernen den Nutzen der maßgeschneiderten programmatischen Kampagnen für die Marken zusätzlich erhöhen wird.

Logico von MainAd verbindet datengetriebene Verfahren mit Modellen für maschinelles Lernen, um prädiktive Analysen bereitzustellen. Durch Informationsgewinnung aus Datensätzen zur Bestimmung von Mustern und Vorhersagen des Kundenverhaltens wird diese Technologie zur Optimierung der Leistungseffizienz beitragen. Da Werbekampagnen-Targeting nicht mehr lediglich auf einer größeren Zielgruppe basiert, können die Marken die Daten nun in Echtzeit verarbeiten, um die Bietprotokolle zu verändern und dieses Verständnis für die Interaktion mit den Kunden zu nutzen.

Das Bietelement von Logico basiert auf Open Bidder API von Google (Beta) und verwendet die Google Compute Engine, sodass MainAd in die Lage versetzt wird, kundenspezifische Lösungen für das Echtzeit-Bieten um Werbeplätze (RTB-Lösungen) je nach Bedarf jedes einzelnen Kunden zu erstellen.

"MainAd ist bestrebt, die bestmögliche Leistung für Marken zur Verfügung zu stellen und die Einführung von Logico versetzt uns in die Lage, die Präzision künstlicher Intelligenz in die programmatische Werbung einzubringen Erkenntnisse und Erfahrung können angewendet werden, um eine datenbasierte Entscheidungsfindung zu ermöglichen", erklärte Piero Pavone, COO und Mitbegründer von MainAd. "Daten stehen im Zentrum jedes Unternehmens und unsere Fähigkeit, sie durch maschinelles Lernen zu gewinnen und zu nutzen wird ein starkes Fundament bilden, um erfolgreiche Werbekampagnen auszuarbeiten."

Piero Pavone ergänzte: "Die programmatische Methode stand vielleicht ungerechtfertigterweise im Zentrum der jüngsten Entwicklungsfragen der Werbeindustrie. Zur Bekämpfung dieser Problematik müssen wir die Kunden in die Lage versetzen, einen maßgeschneiderten Ansatz für Werbeauslieferungen zu wählen, sodass Mikroentscheidungen auf der Grundlage von Makrodaten im Petabyte-Maßstab getroffen werden können. Bei MainAd sind wir äußerst stolz auf unseren maßgeschneiderten Ansatz für das Kampagnenmanagement und diese Entwicklung wird unser Angebot zusätzlich stärken."

Weitere Informationen über Logico von MainAd finden Sie unter www.mainad.com/technology

Über MainAd

MainAd ist ein Werbetechnologie-Unternehmen, das sich auf globale Display- und Retargeting-Werbekampagnen spezialisiert hat. Seine proprietäre Flaggschiff-Technologie "Logico" erhöht den Nutzen der maßgeschneiderten programmatischen Kampagnen für die Marken durch den Einsatz von maschinellem Lernen. Durch Kombination mit dem maßgeschneiderten Ansatz des Teams für das Kampagnenmanagement wird die Leistung zusätzlich gesteigert. Die datenbasierte Erfahrung von MainAd verstärkt die Werbeleistung und ermöglicht gleichzeitig transparente und angemessene Ergebnisse.

MainAd wurde im Jahr 2017 gegründet und ist ein Unternehmen in Privatbesitz, das internationale Marken in 80 Märkten bedient. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in Pescara, Mailand, London, Istanbul, Santiago de Chile, Manila, Trivandrum und Bangalore.Das Unternehmen ist Mitglied der IAB UK sowie der IAB Italy, wo sein Chief Strategy Officer Michele Marzan dem Board of Directors angehört. Weitere Informationen finden Sie unter www.mainad.com

MainAd ist bestrebt, sich für humanitäre und soziale Zwecke einzusetzen. Das Unternehmen unterstützt gegenwärtig durch die Wahl der Hilfsorganisation Terre des Hommes Projekte in Mozambique und Indien und fördert häufig lokale Veranstaltungen in der Region des Hauptsitzes von MainAd in Pescara, Italien.

