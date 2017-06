Der Herausgeber von "The Gloom, Boom & Doom Report", Investor Marc Farber sagte in einem Interview mit CNBC, dass der aktuelle Boom dramatischen Enden wird. Faber rechnet damit, dass der Aktienmarkt um 40 Prozent einbrechen wird. Immer mehr Finanzexperten warnen vor einem Aktiencrash in den nächsten Monaten. Jedoch bis es soweit ist, könnten die Kurse weiter steigen, so sieht es zumindest ...

Den vollständigen Artikel lesen ...