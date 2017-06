IRW-PRESS: Ascendant Resources Inc.: Ascendant durchteuft in seiner Mine El Mochito signifikante hochgradige mineralisierte Abschnitte

ASCENDANT DURCHTEUFT IN SEINER MINE EL MOCHITO SIGNIFIKANTE HOCHGRADIGE MINERALISIERTE ABSCHNITTE

TORONTO, ONTARIO - Ascendant Resources Inc. (TSX-V: ASND) (FRA: 2D9) (Ascendant oder das Unternehmen - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=297653) freut sich, die Ergebnisse aus 29 Diamantbohrlöchern (7.447 m) seines laufenden untertägigen Erkundungs- und Definitionsbohrprogramms in seiner Mine El Mochito in Honduras bekannt zu geben. Die Bohrergebnisse verteilen sich gleichmäßig auf Step-out- und Infill-Bohrlöcher, mit welchen die Erweiterungen von vier Erzkörpern erkundet wurden, nämlich Palmar Dyke, Santa Elena, Victoria und Esperanza.

Drei Gebiete befinden sich sehr nahe an bestehenden Grubenanlagen, sodass innerhalb von sechs bis zwölf Monaten ein Zugang hergestellt werden könnte. Das vierte Gebiet, der Erzkörper Esperanza, wird am westlichen Rand bereits abgebaut, während diese Bohrungen eine erneute Erweiterung zum Osten hin mit ähnlichen Erzgehalten darstellt. Alle Erzkörper bleiben in Streichrichtung und in der Tiefe offen.

Wichtigste Ergebnisse

Im Folgenden einige der signifikanten Ergebnisse (es handelt es sich jeweils um die wahre Mächtigkeit):

Step-out-Bohrlöcher

- Bohrloch 10846 - 17,6 m mit einem Gehalt von 5,3 % Zink, 3,8 % Blei und 83 g/t Silber (Palmar Dyke) - Bohrloch 10844 - 8,6 m mit einem Gehalt von 10,7 % Zink, 4,0 % Blei und 95 g/t Silber (Palmar Dyke) - Bohrloch 10845 - 17,0 m mit einem Gehalt von 5,0 % Zink, 2,0 % Blei und 53 g/t Silber (Victoria) - Bohrloch 10837 - 5,5 m mit einem Gehalt von 17,3 % Zink, 3,6 % Blei und 142 g/t Silber (Palmar Dyke)

Infill-Bohrlöcher

- Bohrloch 10833 - 35,4 m mit einem Gehalt von 5,6 % Zink, 2,0 % Blei und 31 g/t Silber, o einschließlich 5,4 m mit einem Gehalt von 7,8 % Zink, 2,6 % Blei und 35 g/t Silber (Santa Elena)

- Bohrloch 10847 - 17,5 m mit einem Gehalt von 6,2 % Zink, 2,2 % Blei und 41 g/t Silber (Esperanza) - Bohrloch 10828 - 26,5 m mit einem Gehalt von 5,7 % Zink, 0,6 % Blei und 18 g/t Silber (Santa Elena) - Bohrloch 10826 - 17,1 m mit einem Gehalt von 5,8 % Zink, 1,2 % Blei und 36 g/t Silber (Esperanza)

Chris Buncic, der President und CEO von Ascendant, merkte dazu an: Diese ersten Bohrergebnisse sind deutlich über den aktuellen Erzgehalten angesiedelt und unterstreichen das unglaubliche Potenzial für eine weitere hochgradige Zinkmineralisierung in unserem Konzessionsgebiet El Mochito. Von entscheidender Bedeutung ist die Tatsache, dass sich viele der Gebiete, in denen wir zurzeit Bohrungen vornehmen, in der Nähe von aktiven Grubenanlagen befinden, die innerhalb der nächsten zwölf Monate in die Produktionsplanung aufgenommen werden können. Hier handelt es sich um das erste ernsthafte Explorationsprogramm seit vielen Jahren, das in El Mochito umgesetzt wird, und wir sind zuversichtlich, dass sich weitere Chancen ergeben werden. Wir werden in den kommenden Monaten gerne weitere Ergebnisse aus unserem aktuellen Bohrprogramm über 33.200 m bekannt geben, sobald diese vorliegen.

Tabelle 1: Signifikante Untersuchungsergebnisse

BohrlöVon Bis IntervWahre/augeZn (%Pb (%Ag (gGebiet

cher al n ) ) /t) l (m) -scheinlic he* Mächtigke it (m) 10839*191.41196.695.27 4.75 2.9 2.5 67 Palmar D * yke

includ195.07196.691.62 1.45 7.9 6.7 164 Palmar D ing yke

10846*173.13192.6919.57 17.61 5.3 3.8 83 Palmar D * yke

includ173.13179.536.40 5.76 3.9 3.2 66 Palmar D ing yke includ180.44184.403.96 3.57 6.3 4.4 97 Palmar D ing yke

includ188.67192.694.02 3.62 11.7 8.1 179 Palmar D ing yke

10852*40.75 41.76 1.01 0.91 4.4 12.4 1,565Palmar D * yke

and 184.86190.205.33 4.80 4.5 3.0 394 Palmar D yke and 195.07201.636.55 5.90 5.6 4.2 75 Palmar D yke

includ196.60198.121.52 1.37 6.5 6.8 116 Palmar D ing yke

Includ199.64201.631.98 1.78 10.9 6.7 118 Palmar D ing yke

10854*38.25 39.47 1.22 1.10 0.7 0.8 658 Palmar D * yke and 40.54 41.76 1.22 1.10 1.4 1.2 148 Palmar D yke and 166.12176.4810.36 9.33 3.9 2.2 59 Palmar D yke and 191.11193.552.44 2.19 9.8 1.3 80 Palmar D yke

10856*164.59166.732.13 1.92 14.0 6.4 188 Palmar D * yke

and 207.26211.233.96 3.57 6.9 5.1 58 Palmar D yke 10848*29.41 30.18 0.76 0.69 1.0 0.7 324 Palmar D * yke and 179.22181.051.83 1.65 3.2 4.5 126 Palmar D yke 10842*21.64 23.62 1.98 1.78 2.2 1.6 220 Palmar D * yke and 171.91173.581.68 1.51 1.4 0.9 1,882Palmar D yke

10837*129.84131.221.37 1.23 29.7 12.7 277 Palmar D * yke

and 135.33136.401.07 0.96 3.3 2.7 1,405Palmar D yke and 146.30152.406.10 5.49 17.3 3.6 142 Palmar D yke

includ146.30149.052.74 2.47 34.1 7.0 287 Palmar D ing yke

and 160.63167.036.40 4.11 2.6 1.7 203 Palmar D yke

includ165.81167.031.22 1.10 4.9 3.2 665 Palmar D ing yke

10844*174.50184.109.60 8.64 10.7 4.0 95 Palmar D * yke

includ178.31181.052.74 2.47 15.2 7.1 163 Palmar D ing yke

10828 327.69328.030.34 0.30 4.0 3.8 65 Santa Elena and 332.93362.4129.47 26.53 5.7 0.6 18 Santa Elena

includ332.93334.371.43 1.29 11.3 7.7 90 Santa ing Elena

includ337.41338.721.31 1.18 14.1 0.1 7 Santa ing Elena

includ341.38347.786.40 5.76 6.5 0.2 22 Santa ing Elena

includ355.40362.417.01 6.31 11.0 0.3 10 Santa ing Elena

10833 345.34389.5344.20 35.36 5.6 2.0 31 Santa Elena

includ345.34352.046.71 5.36 7.8 2.6 35 Santa ing Elena

Includ346.86348.481.62 1.29 16.3 5.5 73 Santa ing Elena

and 355.55362.416.86 5.49 8.3 0.9 14 Santa Elena and 363.63374.9011.28 9.02 5.9 5.1 69 Santa Elena and 382.83389.536.71 5.36 7.2 0.9 37 Santa Elena

includ385.27386.791.52 1.22 17.0 1.3 95 Santa ing Elena

10838 330.37345.0314.66 12.02 7.8 3.7 46 Santa Elena

includ330.37337.116.74 5.52 9.2 8.0 95 Santa ing Elena

includ332.54337.114.57 3.75 11.6 10.2 125 Santa ing Elena

and 343.20345.031.83 1.50 11.4 0.0 8 Santa Elena

10826 369.20393.1923.99 17.13 5.8 1.2 36 Esperanz a

Includ369.20380.0910.88 7.77 5.6 2.5 57 Esperanz ing a

Includ369.20370.331.13 1.68 7.1 7.3 136 Esperanz ing a

includ372.86376.123.26 2.33 7.5 2.7 72 Esperanz ing a

includ383.44393.199.75 6.97 7.3 0.2 21 Esperanz ing a

10834 307.54309.371.83 1.31 11.0 0.0 9 Esperanz a and 315.47325.379.91 7.08 7.3 0.5 22 Esperanz a and 329.18337.418.23 5.88 3.4 0.6 24 Esperanz a

includ329.18330.711.52 1.09 5.1 1.6 97 Esperanz ing a

10840 234.39237.743.35 2.39 4.6 4.8 117 Esperanz a

and 354.97360.765.79 3.18 5.2 0.2 14 Esperanz a and 368.50379.8411.34 8.10 6.7 2.8 171 Esperanz a

includ368.50374.606.10 4.35 3.8 2.1 187 Esperanz ing a

includ376.12379.843.72 2.66 13.8 5.1 213 Esperanz ing a

10843 283.46306.0222.56 18.07 4.3 3.3 45 Esperanz a

and 312.12314.552.44 1.74 6.7 0.1 12 Esperanz a

10847 387.25410.8723.62 17.53 6.2 2.2 41 Esperanz a

includ387.25399.5912.34 8.82 9.4 4.1 70 Esperanz ing a

and 405.08410.875.79 4.14 5.5 0.4 22 Esperanz a 10850 420.01429.779.75 6.97 9.4 3.1 54 Esperanz a and 436.78438.912.13 1.52 0.0 0.2 306 Esperanz a

10853 344.82363.9319.11 13.65 4.0 0.9 30 Esperanz a

Includ344.82350.225.39 3.85 4.6 1.3 20 Esperanz ing a

includ356.92363.937.01 5.01 5.7 0.7 28 Esperanz ing a

10823 49.99 52.76 2.77 2.50 8.0 4.3 54 Victoria includ51.51 52.76 1.25 1.12 14.6 8.7 107 Victoria ing

10824*86.87 88.48 1.62 1.45 2.6 2.1 50 Victoria * 10827*40.05 41.45 1.40 1.26 8.6 5.6 56 Victoria *

10841*126.34128.021.68 1.51 2.2 1.8 352 Victoria *

and 144.29146.332.04 1.84 23.8 2.0 134 Victoria and 147.40148.741.34 1.21 3.6 2.2 151 Victoria and 155.14156.971.83 1.65 27.3 0.1 25 Victoria

10845*139.29158.1918.90 17.01 5.0 2.0 53 Victoria *

includ149.35158.198.84 7.96 8.1 3.1 69 Victoria ing

includ149.35150.881.52 1.37 14.3 2.7 47 Victoria ing

and 154.23155.301.07 0.96 17.0 10.4 211 Victoria

and 156.97158.191.22 1.10 8.6 5.0 101 Victoria and 103.33104.551.22 1.10 1.6 1.4 215 Victoria

10851*156.36158.502.13 1.92 20.8 0.5 93 Victoria *

10855 98.63 102.293.66 3.29 4.7 3.7 469 Victoria includ100.58102.291.71 1.54 8.4 5.3 740 Victoria ing

and 144.38149.354.97 4.47 11.0 4.3 123 Victoria and 153.92156.973.05 2.74 10.2 1.4 53 Victoria 10836, 10849, 10857 Keine signifikanten Ergebnisse

* Im Falle von Victoria und Palmar Dyke ist die wahre Mächtigkeit zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt.

** Step-out-Bohrloch

Tabelle 2: Bohrlochinformationen

Lokale Koor dinate n DDH-NrOstenNordenHöhe AzimutNeigunTiefeGebiet UT-EKatego . g bener ie 10826 2,63212,21210,79612 -47 1360 Esperan1815In-fil

.5 .1 .00 za l

10834 2,63112,21310,7965 -51.5 1170 Esperan1815In-fil .9 .1 .00 za l

10840 2,63212,21310,7964.5 -44.5 1307 Esperan1815In-fil .0 .6 .00 za l

10843 2,63212,21410,8017.5 -55.2 1130 Esperan1815In-fil .5 .4 .00 za l

10847 2,63212,21710,8017 -45 1390 Esperan1815In-fil .8 .2 .00 za l

10850 2,63212,21710,8017 -39.3 1510 Esperan1815In-fil .9 .7 .00 za l

10853 2,63312,21710,80111.5 -49.5 1250 Esperan1815In-fil .4 .0 .00 za l

10837 11,349,950.9,845.341.5 64 583 Palmar 2790Step-o 8.5 5 70 Dyke ut

10839 11,049,975.9,843.340 58.8 763 Palmar 2790Step-o 8.4 1 70 Dyke ut

10841 11,359,945.9,844.341 52.7 590 Palmar 2790Step-o 0.0 0 00 Dyke ut

10842 11,049,975.9,843.337.1 51.2 775 Palmar 2790Step-o 8.4 1 70 Dyke ut

10844 11,059,975.9,848.23 65.2 710 Palmar 2790Step-o 1.0 1 70 Dyke ut

10845 11,349,950.9,847.342.5 69.5 578 Palmar 2790Step-o 8.6 5 70 Dyke ut

10846 11,059,974.9,849.30 72 703 Palmar 2790Step-o 2.7 7 70 Dyke ut

10848 11,059,974.9,847.31 60 749 Palmar 2790Step-o 2.7 7 70 Dyke ut

10851 11,359,950.9,845.30 60 536 Palmar 2790Step-o 0.0 8 70 Dyke ut

10852 11,059,974.9,850.31 79.5 715 Palmar 2790Step-o 2.7 7 70 Dyke ut

10854 11,059,974.9,848.46 67 717 Palmar 2790Step-o 4.2 4 70 Dyke ut

10855 11,359,950.9,846.3.8 69 545 Palmar 2790In-fil 0.0 8 70 Dyke l

10856 11,059,973.9,851.355 80 723 Palmar 2790Step-o 0.0 3 90 Dyke ut

10857 11,049,975.9,849.329.5 74.2 765 Palmar 2790Step-o 8.0 0 70 Dyke ut

10828 8,06212,1239,876.19.5 -67.3 1260 Santa 2680In-fil .4 .3 00 Elena l

10833 8,06112,1219,876.18.5 -63.5 1349 Santa 2680In-fil .7 .5 60 Elena l

10838 8,06112,1209,876.17.5 -74.1 1200 Santa 2680In-fil .3 .5 60 Elena l

10823 11,349,948.9,831.327.6 -23 438 Victori2790In-fil 7.8 8 70 a l

10824 11,349,946.9,831.342.6 -5.6 400 Victori2790Step-o 9.6 6 70 a ut

10827 11,349,950.9,831.341.5 -41.5 365 Victori2790Step-o 8.6 2 70 a ut

10836 11,349,946.9,831.310 -51.2 330 Victori2790Step-o 8.5 2 70 a ut

10849 11,349,950.9,836.343.2 21.5 522 Victori2790Step-o 8.6 5 70 a ut

Der folgende Link zeigt die Standorte der vorgestellten Gebiete im Verhältnis zum Grubenlayout: http://bit.ly/2t3O9YN

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QS/QK)

Die Analysearbeiten wurden von Bureau Veritas Commodities Canada Ltd. (ACME), Vancouver, Kanada, durchgeführt. Die Bohrkernproben wurden im Labor von Bureau Veritas in Guatemala-Stadt, Guatemala, aufbereitet. Die Trübeproben wurden danach an deren Analyselabor in Vancouver, Kanada, versandt. Alle Proben wurden mittels Atomabsorptionsspektrometrie (Methoden-Code AR402) auf die Zink-, Blei-, Kupfer-, Eisen- und Silberwerte untersucht; alle den Grenzwert überschreitenden Werte wurden mittels der Methode mit dem Code FA410 bestimmt. Bureau Veritas hält routinemäßige Qualitätskontrollverfahren vor, die sicherstellen, dass in jede Charge aus 40 aufbereiteten Proben drei Wiederholproben und zwei kommerzielle Standard- und Leerproben eingefügt werden. Bureau Veritas ist ein von Ascendant unabhängiger Dienstleister. Ascendant griff bei der Einfügung von Leerproben in den Probenstrom des Bohrprogramms auf die standardmäßigen QS-/QK-Verfahren zurück. Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Andy Campbell, P.Geo., Director von Ascendant und qualifizierter Sachverständiger im Sinne des National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Ascendant Resources

Ascendant Resources Inc. ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, die auf die aktive Zink-, Silber- und Bleimine El Mochito im westzentralen Bereich von Honduras fokusiert ist. Die Mine ist zu 100 Prozent im Besitz des Unternehmens. El Mochito ist seit 1948 in Betrieb. Das Unternehmen bewertet laufend produzierende bzw. in einem fortgeschrittenen Erschließungsstadium befindliche Rohstoffprojekte in Nord-, Süd- und Zentralamerika, die sich für eine Übernahme eignen. Die Stammaktien des Unternehmens werden hauptsächlich an der TSX Venture Exchange unter dem Börsenkürzel ASND gehandelt. Weitere Informationen zu Ascendant Resources erhalten Sie auf unserer Webseite unter www.ascendantresources.com.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Weitere Informationen erhalten Sie über:

Chris Buncic President & CEO Tel: 888-723-7413 info@ascendantresources.com In Europa: Swiss Resource Capital AG Jochen Staiger info@resource-capital.ch www.resource-capital.ch TSX-V: ASND www.ascendantresources.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung beinhaltet bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf begründeten Annahmen von Ascendant zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen und unterliegen einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Ascendant erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt bzw. indirekt zum Ausdruck gebracht wurden. Dazu zählen unter anderem: Bohrergebnisse; Produktionsstatistiken; Erzgehalte; die aufbereiteten Erzmengen; Gewinnungsraten; Betriebskosten; Zeitpunkt und Umfang der geschätzten zukünftigen Produktion; Kapitalaufwendungen; Auswirkungen der allgemeinen Geschäfts- und Wirtschaftssituation; der erfolgreiche Abschluss der Verhandlungen eines Tarifabkommens; das Vermögen des Unternehmens, die Produktionsleistung zu steigern; das Eintreffen neuer Gerätschaften; Probleme, die sich naturgemäß aus der Vermarktung von Grund- und Edelmetallen ergeben; die Branchensituation, einschließlich Schwankungen bei den Grund- und Edelmetallpreisen; Zinsschwankungen; Regierungsbehörden, die entweder neue Steuergesetze umsetzen oder bestehende Steuergesetze in einer Form interpretieren, die sich auf Ascendant nachteilig auswirkt; die Volatilität an den Aktienmärkten; der Mitbewerb; sowie andere Faktoren, die hier an anderer Stelle beschrieben oder angesprochen werden, wie z.B. unvorhersehbare und/oder ungewöhnliche Ereignisse. Viele dieser Faktoren können von Ascendant nicht beeinflusst oder vorhergesagt werden.

Asendant hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse könnten unter Umständen erheblich von solchen zukunftsgerichteten Informationen abweichen.

Diese vorsorglichen Hinweise gelten für alle zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung und den Lesern wird empfohlen, zukunftsgerichtete Informationen nicht überzubewerten, da sie naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet sind. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, schließt Ascendant jegliche Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Informationen aufgrund einer neuen Sachlage, künftiger Ereignisse oder Ergebnisse bzw. aus sonstigen Gründen aus. Bei diesen zukunftsgerichteten Informationen darf nicht davon ausgegangen werden, dass sie die Ansichten des Unternehmens zu einem beliebigen Zeitpunkt nach dem Datum dieser Meldung darstellen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! --1--

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40176 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40176&tr=1

ISIN CA0435041094

AXC0143 2017-06-26/14:11