N26, die mobile Bank, erweitert das Produkt- und Serviceangebot für ihre Kunden um den Versicherungsservice N26 Insurance. N26 gab heute auf der Money20/20 Konferenz in Kopenhagen die Partnerschaft mit dem führenden deutschen Insurtech Clark bekannt. Die beiden Unternehmen kooperieren, um N26 Kunden einen voll digitalisierten Versicherungsservice zu bieten. Für N26 ist dies ein weiterer Schritt auf dem Weg, die One-Stop-App für alle finanziellen Angelegenheiten zu werden. Die mobile Bank greift dafür auf Innovationen von Unternehmen weltweit zurück. Diese Kooperation ermöglicht es N26 Kunden, ihre Versicherungen vollständig digital in der N26 App zu verwalten. Anstatt hunderter Seiten Versicherungspapiere werden Kunden alle wichtigen Informationen auf einem einzigen Bildschirm haben. Eine Beta Version wird allen N26 Kunden in Deutschland bis Ende Juli zur Verfügung stehen.



Ziel dieses neuen Angebots für N26 Kunden ist es, einen zentralen Ort für alle Versicherungsangelegenheiten zu schaffen. Kunden werden einen voll digitalen Überblick über all ihre Versicherungspolicen haben, inklusive wichtiger Details zum Versicherungsschutz Raten, Zahlungsfrequenz, Versicherungsbeginn und -ende. N26 Insurance wird es ermöglichen, Schäden oder sonstige Leistungen mit nur wenigen Klicks anzumelden. Im nächsten Schritt wird N26 Insurance Kunden dabei helfen, ihre Versicherungen zu optimieren, einfacher durch das umfangreiche Angebot an Versicherungen zu navigieren und dabei klügere Entscheidungen zu treffen. Alles erfolgt völlig digital direkt in der N26 App.



Der digitale Versicherungsservice wird in Partnerschaft mit dem führenden deutschen Versicherungs-Robo-Advisor Clark bereitgestellt. Clark hat eine innovative Robo-Advisor-Lösung entwickelt, die bestehende Versicherungsverträge von Kunden analysiert und Optimierungen vorschlägt. Der Robo-Advisor erfasst Tarife von mehr als 160 Versicherungsgesellschaften.



"Die Digitalisierung im Versicherungsmarkt geht nur langsam voran. Kunden stehen noch immer Offline-Strukturen gegenüber und einer Menge Papier," sagt Maximilian Tayenthal, Gründer und CFO von N26. "Die Erweiterung unseres Angebots um N26 Insurance bietet daher enorme Möglichkeiten, diese Probleme zu lösen und Versicherungsservice durch digitale Innovation kundenfreundlicher zu gestalten."



"Diese Partnerschaft ist der nächste Schritt in unserem Plan, mit Finanzdienstleistern zu kooperieren und ihren Kunden unseren Robo-Advisor zur Verfügung zu stellen," ergänzt Dr. Christopher Oster, CEO von Clark. "Unsere API-basierte Integration liefert eine vollständig digitale User-Experience für Versicherungen und stellt sicher, dass Kunden die richtigen Versicherungen zum bestmöglichen Preis erhalten."



Bis Ende Juli wird bestehenden Kunden von N26 eine Beta Version von N26 mit ersten Funktionalitäten vorgestellt: In einem Dashboard haben Kunden ihre digitalisierten Versicherungspolicen, Informationen zu Raten, Zahlungsterminen, Ablauftag und Versicherungsschutz sofort zur Hand. N26 Kunden können diesen Service mit nur wenigen Klicks in ihrer N26 App nutzen. Für das Hinzufügen von Versicherungspolicen muss nur die Art der Versicherung und der Anbieter ausgewählt werden. Alles andere wird durch Clark erledigt: Das Abrufen der Vertragsinformationen und eine Einschätzung zur Qualität des Vertrags. Daneben erhält der Kunde Tipps zur möglichen Optimierung seiner Versicherungen.



Über N26



N26 ist Europas erste mobile Bank mit europäischer Vollbanklizenz und setzt neue Standards im Banking. N26 hat Banking fürs Smartphone designed: einfach, schnell und zeitgemäß. Ein Konto kann in nur acht Minuten und komplett am Smartphone eröffnet werden. Kunden können Geld in derselben Sekunde mit wenigen Klicks an Freunde und Kontakte per E-Mail oder SMS senden. 2013 von Valentin Stalf und Maximilian Tayenthal gegründet, hat N26 200 Mitarbeiter und seit dem Start vor zwei Jahren über 300.000 Kunden akquiriert. Nun ist das Unternehmen in folgenden Ländern aktiv: Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, Slowenien, Slowakei und Spanien. Seit Januar 2015 ist N26 für Android, iOS und Desktop erhältlich. Neben Li Ka-Shings Horizons Ventures and Valar Ventures haben Mitglieder des Zalando Management Boards, EarlyBird Ventures, Redalpine Ventures und weitere in Summe über 55 Millionen US-Dollar in N26 investiert.



Website: https://n26.com Twitter: https://twitter.com/n26 Facebook: https://facebook.com/n26



Über Clark



Clark ist Deutschlands führender Versicherungs-Robo-Advisor und bietet seinen Kunden eine voll-digitale Möglichkeit ihre Versicherungen zu verbessern. Nach einem 2-minütigen Anmeldeprozess haben Kunden die Möglichkeit in einem übersichtlichen Versicherungs-Cockpit in der App (iOS und Android) und auf der Webseite den Status ihrer Versicherungssituation einzusehen. Algorithmus-basiert bietet Clark eine Analyse sämtlicher Tarife des Kunden. Clark durchsucht das Angebot von über 160 Versicherungsunternehmen, um für den Kunden die besten Tarife zu identifizieren. Kunden haben im Anschluss die Möglichkeit, mit wenigen Klicks ihre Versicherungssituation zu verbessern. Clark wurde im Juni 2015 gegründet und wird von Dr. Christopher Oster, Steffen Glomb, Dr. Marco Adelt und Chris Lodde geführt. Clark ist anerkannt für seinen technologie-getriebenen Ansatz, der Algorithmen nutzt, um die Komplexität des Versicherungsmarktes aufzulösen. In Clark haben unter anderem die Unternehmen FinLeap, SevenVentures, yabeo Capital, Kulczyk Investments and Portag3 investiert.



