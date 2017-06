Hannover - Die Renditen der Benchmarkanleihen tendierten zuletzt seitwärts: Die Verzinsung zehnjähriger Bundesanleihen liegt bei 0,25%, die der US-Treasuries bei 2,15%, so die Analysten der Nord LB.Eine abwartende Haltung der Marktteilnehmer sei zu konstatieren: Die Spekulationen über den nächsten Zinsschritt der FED würden anhalten - auch eine Verschiebung in den Dezember sei möglich. Die Ankündigung der ersten Wertpapierverkäufe der FED dürfte im September oder im Dezember vorgenommen werden. So warte man aber auf weitere Hinweise der US-Notenbanker - im Verlauf dieser Woche stünden einige Vorträge von FOMC-Mitgliedern an. Der Datenkalender sei dagegen übersichtlich. (26.06.2017/alc/a/a)

