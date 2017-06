Bonn (ots) - Nur zwei Tage nach dem Bundesparteitag tritt Kanzlerkandidat Martin Schulz gemeinsam mit dem Fraktionsvorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion Thomas Oppermann sowie allen SPD-Ministern vor die Presse. Thema ist das Regierungsprogramm der SPD. phoenix überträgt die Pressekonferenz live.



Außerdem live: Wird Armin Laschet trotz knapper Mehrheit im Landtag die geheime Wahl am 27. Juni 2017 zum Ministerpräsidenten gewinnen? Er selbst traut sich und den 72 Abgeordneten der CDU sowie den 28 Abgeordneten der FDP die Mehrheit zu. Für einen Sieg wird im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit benötigt, in jedem weiteren eine relative Mehrheit. phoenix berichtet ab 15.00 Uhr in "vor Ort" live aus dem Plenarsaal des Düsseldorfer Landtags.



Der Koalitionsvertrag der CDU und der FDP steht fest. Zentrale Punkte des Vertrages sind die Innere Sicherheit, aber auch die Schulpolitik. Zudem soll die Terrorismusbekämpfung effizienter gestaltet werden und die Wiedereinführung des G9-Schulsystems vollzogen werden.



