Europa freut sich über ein Wiedererstarken der griechischen Wirtschaft. Doch die Geschichte von Andreas Georgiou zeigt: Ökonomische Fakten werden in Griechenland noch immer anders bewertet als im Rest Europas.

Andreas Georgiou liebt sein Land noch immer, auch wenn in dieser Beziehung zuletzt einiges schiefgelaufen ist. "Ich glaube, dass es im nationalen Interesse des Landes ist, genaue Statistiken zu produzieren. Das war mein Dienst an Griechenland", sagt er heute, da feststeht, dass ihm dieser Dienst kaum entgolten wurde. Als der Statistiker im August 2010 von Washington nach Athen zog, um dort die Leitung der Statistikbehörde Elstat zu übernehmen, war er voller Tatendrang. Er kündigte seinen gut bezahlten Job beim Internationalen Währungsfonds und verzichtete nach 21 Dienstjahren auf seine Pensionsansprüche. Seine gerade geborene Tochter nahm er mit.

Heute, sieben Jahre später, lebt Georgiou wieder in den USA. Bis auf eine Gastprofessur an einer Universität ist er arbeitslos. Stattdessen hat er eine Menge Probleme zu lösen: Denn in Griechenland wurde der 57-Jährige wegen insgesamt sechs Vergehen angeklagt. Es geht um 170 Milliarden Euro, lebenslängliche Haft und eine scheinbar unendliche Prozesskette, die im Juli in die nächste Runde geht. Vor allem aber geht es darum, wie der Staat Griechenland noch immer mit der ökonomischen Wahrheit umgeht. Beziehungsweise sie leugnet.

Der vorerst letzte Prozess gegen Georgiou endete gerade. Zuschauer und Demonstranten waren im Gerichtssaal, sie beschimpften ihn als "Verräter" und "Lügner". Warum? "Weil ich die Wahrheit gesagt habe", sagt Georgiou und verweist auf die anerkannten Wirtschaftsstatistiken, die er in Athen eingeführt habe. Weil er das griechische Defizit künstlich hochgerechnet und Griechenland damit in den Abgrund gestürzt hat, sagen seine griechischen Gegner.

Gerade vergangene Woche vermeldeten die griechische Regierung, die Euro-Staaten und der Internationale Währungsfonds eine Einigung über ein weiteres Rettungspaket für den quasi bankrotten Staat. Man gewährte eine neue Schuldentranche, Griechenland verpflichtete sich zu Reformen, und der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble war zufrieden. Der CDU-Politiker verwies darauf, dass Griechenland wegen der verordneten Reformen wieder wachse und deswegen nun alles besser werde. Verfolgt man aber die Verfahren gegen den Exchefstatistiker Georgiou, kommen einem Zweifel an diesen Wachstumszahlen: Kann ein Land, das seinen ehemals obersten Datenhüter wegen zu großer ...

