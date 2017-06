Rostock (ots) -



Am Freitag, 30. Juni 2017, gegen 22.15 Uhr ist es soweit: Model und Moderatorin Lena Gercke tauft das zwölfte Mitglied der AIDA Flotte auf den Namen AIDAperla im Hafen von Palma de Mallorca (Spanien). Noch bis zur Taufe überträgt AIDA Cruises jeden Abend die Prime Time Show von Bord live auf Facebook (www.facebook.com/AIDA). Entertainment Manager Stephan Hartmann meldet sich täglich direkt aus dem Theatrium mit interessanten Gästen, die über den Stand der Vorbereitungen zur Taufe berichten, sowie mit spannenden Eindrücken aus den Häfen der aktuellen Reise von AIDAperla.



Die Taufe selbst wird am 30. Juni 2017 ab 21.00 Uhr live im Internet, auf den AIDA Social Media Kanälen von Facebook und Youtube sowie an Bord aller AIDA Schiffe übertragen.



Die Taufflasche, 12 l Moët & Chandon Champagner, befindet sich bereits an Bord, gut verwahrt in der Obhut von Kapitän Boris Becker. Davon konnte sich Taufpatin Lena Gercke bei ihrem Besuch an Bord Ende Mai persönlich überzeugen.



Musikalisch wird das Taufprogramm von prominenten Stars von "The Voice of Germany" gestaltet: Mit dabei sind u.a. Tay Schmedtmann, Sieger der 6. Staffel, und Jamie-Lee Kriewitz, die 2015 nicht nur die 5. Staffel von "The Voice of Germany" gewann, sondern 2016 Deutschland beim Eurovision Songcontest in Stockholm mit ihrem Hit "Ghost" vertrat. Weitere Teilnehmer aus dem Finale 2016 der beliebten Casting-Show werden die Taufgäste von AIDAperla mit ihrem musikalischen Können begeistern. Singer und Songwriter Boris Alexander Stein sowie der Blues-Rocker Marc Amacher sorgen, genau wie Tay und Jamie-Lee, bereits am Nachmittag mit ihren Soloauftritten für fantastische Stimmung an Bord. Lena Gercke wird außerdem ihren Co-Moderator Thore Schölermann, auch bekannt als Moderator von "taff" und "The Voice Kids", sowie Modelkollegin und Taufpatin von AIDAluna Franziska Knuppe treffen.



Alle Reisen von AIDAperla sind ab sofort im Reisebüro, im AIDA Kundencenter unter der Telefonnummer 0381/202 707 07 oder auf www.aida.de buchbar.



