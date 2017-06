Alhamra Hotel & Resort Ltd: beabsichtigt vom wirtschafltichen Wandel und dem zukünftigen Wachstum in Indonesien zu profitieren.

DGAP-News: Alhamra Hotel & Resort Ltd / Schlagwort(e): Sonstiges Alhamra Hotel & Resort Ltd: beabsichtigt vom wirtschafltichen Wandel und dem zukünftigen Wachstum in Indonesien zu profitieren. 26.06.2017 / 15:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

26. Juni 2017 - Alhamra Hotel and Resorts Ltd. (Börse Frankfurt WKN A2DP08) stellt mit Freude fest dass die wachsende Wirtschaft in Indonesien das Geschäft der Alhamra Hotel and Resorts Ltd. ("Alhamra") zunehmend stärkt und man von diesen positive Rahmenbedingungen profitiert. Aufgrund der Tatsache dass die vorrangige Zielgruppe sowohl für das Restaurantgeschäft als auch für das Street Food Konzept Nasgor Turkey die Haushalte mit mittlerem Einkommen sind, ist es erfreulich zu sehen dass der Trend zu mittleren Einkommen bis 2020 voraussichtlich 141 Mio Menschen betrifft, gemäss Vorhersagen der Boston Consulting Group. Dies wäre beinahe die doppelte Anzahl an Personen wie 2013.

Zusätzlich erwartet die Weltbank ein jährliches Wachstum des Bruttoinlandsprodukt von 5.1 - 5.3% nur bezogen auf die Haushalte mit mittlerem Einkommen und man erwartet generell eine erhöhte Kaufkraft der Menschen in Indonesien.

"Wir freuen uns zu sehend dass unsere Strategie in Richtung der Haushalte mit mittlerem Einkommen perfekt zu den allen wirtschaftlichen nationalen Trends passt und so unser Geschäftsmodell unterstützt. Wir werden unser Bestes tun um von diesen Trends zu profitieren sodass wir den Wert unserer Aktien für unsere Aktionäre erhöhen" sagte Mr. M. S. Bobsaid, Managing Director der Alhamra Hotel and Resorts Ltd.

Über Alhamra Hotels & Resorts Ltd.: Der Unternehmenszweck von Al Hamra besteht darin Restaurantketten und Hotelanlagen unter der Marke Alhamra zu betreiben. Das unternehmenseigene Restaurantkonzept wurde speziell dafür entwickelt und soll dafür genutzt werden weitere Restaurants der Marke Alhamra zu eröffnen und im ganzen Land zu betreiben. Das erste eigene Hotel soll in Form des Alhamra Sofyan Hotel & Resort Komplex entstehen. Desweiteren hat man kürzlich die Street Food Marke Nasgor Turkey ins Leben gerufen mit der man als erstes Unternehmen in Indonesien den Markt für Street Food erobern und die unternehmenseigenen Produkte über Food Trucks und Verkaufsstände vermarkten will.

Mehr Infos über Alhamra Hotels & Resort s Ltd. unter: www.alhamra.biz

26.06.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

586379 26.06.2017

ISIN AU000000AHH3

AXC0163 2017-06-26/15:06