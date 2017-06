Die Parteivorsitzenden von CDU und FDP in Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet und Christian Lindner, haben am Montag ihren Koalitionsvertrag unterzeichnet. Zuvor hatten sich ein CDU-Landesparteitag und die Mitglieder der NRW-FDP in einer Online-Befragung für den Vertrag ausgesprochen.

Am Dienstag will sich Laschet im Landtag als Nachfolger von Hannelore Kraft (SPD) zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Am Freitag sollen die Minister vereidigt werden. Die schwarz-gelbe Koalition hat Mehrheit von nur einer Stimme im Düsseldorfer Landtag.