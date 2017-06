Es ist ein langer Streit um eine lange Leitung: Schon Nord Stream 1 entzweite die Europäer. Bei dem geplanten Erweiterungsbau scheint der Widerstand noch größer. Es droht eine Warteschleife für das Milliardenprojekt.

Seit 2013 schmiedet Gazprom Pläne zur Erweiterung der Ostseepipeline Nord Stream von Russland nach Deutschland. Schon bis Ende dieses Jahres will der russische Staatskonzern alle Genehmigungen beisammen haben, so dass der Bau 2018 losgehen kann. Doch die EU-Kommission schießt quer: Sie beäugt das Projekt Nord Stream 2 kritisch und will vorab mit Russland darüber verhandeln. Am Montag berieten die EU-Energieminister in Luxemburg erstmals über ein mögliches Mandat dafür. Ob und wann es erteilt wird, blieb danach offen. Darüber brüten nun erstmal Experten. Für das Milliardenprojekt könnte das zumindest eine Warteschleife bedeuten.

Worum geht es bei dem Streit?

Wie die bereits 2011 in Betrieb genommene Pipeline Nord Stream 1 entzweit auch die geplante Erweiterung die EU-Staaten. Polen und die baltischen Länder lehnen das Projekt vehement ab. Hauptargument: Europa mache sich noch abhängiger von russischem Gas, und das sei nach dem russischen Vorgehen in der Ukraine-Krise unklug und politisch falsch.

Polen hat auch wirtschaftliche Interessen, denn die traditionellen russischen Lieferungen durch Landleitungen über ukrainisches und polnisches Territorium bringen Transitgebühren. Würde die zweite, ebenfalls gut 1200 Kilometer lange Nord-Stream-Trasse mit 55 Milliarden Kubikmeter Jahreskapazität gebaut, flösse weniger Gas über Land.

Deutschland befürwortet den Bau von Nord Stream 2 als Wirtschaftsprojekt, zumal das Gas in Mecklenburg-Vorpommern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...