Mit ein paar Konstruktionszeichnungen im Gepäck sah sich David Ortner 2013 nach einem Produzenten um. Seine Idee: ein künstliches Auge als Übungsobjekt für Mediziner. Gemeinsam mit einem Unternehmen für Produktentwicklung brachte er das künstliche Auge zur Marktreife. 3D-Druck, Vakuumguss und Spritzguss mit verschiedenen Kunststoffen ermöglichen ein ungewöhnliches Produkt.

Ein künstliches Auge statt Augen von Tieren

Der Ideengeber ist gelernter Bürokaufmann und seine Ausbildung absolvierte der Tiroler bei mts - the wetlab company, Oetztal, Österreich. Das Unternehmen bietet weltweit Aus- und Weiterbildung für Augenärzte an. Um Operationen zu erlernen, verwenden Mediziner normalerweise Augen von Schweinen. Doch spezielle Operationen - etwa bei Fremdkörpern im Auge, grauem oder grünem Star - üben sie an künstlichen Augen. Immer wieder hörte er während seiner Tätigkeit Klagen über die Qualität und die Haltbarkeit dieser Kunststoffaugen.

Nach der kaufmännischen Ausbildung studierte Ortner Robotik und Mechatronik in Wien. 2012 gründete der damals 29-Jährige Eyelabinnovations, aus dem zwei Jahre später das Unternehmen eyecre.at entstand. Sein Kollege David Oberbichler investierte die ersten 10.000 EUR ins Unternehmen. Er ist bis heute Mitgesellschafter.

Erste 3D-Zeichnungen hatte er bereits in der Tasche, als er 2013 eine Messe in Nürnberg besuchte, um einen Partner für die Herstellung zu suchen. Die großen Unternehmen hätten "natürlich überhaupt kein Interesse an einem so kleinen Auftrag gehabt", schildert Ortner. So sei er schließlich zu einem kleinen deutschen Prototypen-Hersteller gekommen.

Auf dem Boden der Realität

1zu1 Prototypen kannte er zwar nicht, doch die Empfehlung der Konkurrenz wirkte. Der Jungunternehmer vereinbarte einen Gesprächstermin beim Prototypen-Hersteller in Dornbirn im Vorarlberg,Österreich. Rasch war 1zu1-Kundenberater Hubert Kemmer klar, dass es nicht mit ...

