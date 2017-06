München (ots) - Am Samstag, 1. Juli 2017, überträgt Das Erste ab 17:10 Uhr live aus Speyer die Trauerfeierlichkeiten für Altbundeskanzler Helmut Kohl. Die ARD bietet den Zuschauern damit die Möglichkeit, das Requiem im Speyerer Dom sowie das daran anschließende militärische Zeremoniell in voller Länge zu verfolgen. Zugleich fasst die Sendung den Tag zusammen, der am Vormittag mit dem europäischen Trauerakt in Straßburg begonnen hat. In Expertengesprächen wird die stellvertretende SWR-Chefredakteurin Birgitta Weber die Ereignisse des Tages kommentieren.



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Südwestrundfunk, Kommunikation/Presse, Sibylle Schreckenberger, Telefon: 06131/929-32755, E-Mail: sibylle.schreckenberger@SWR.de