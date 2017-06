Autoreifenonline.de und VIKING erstatten 25 Euro auf Food-Pakete.

Mindestens vier VIKING FourTech Ganzjahresreifen sowie ein Food-Paket kaufen und Gutschrift sichern.

Die Umrüstsaison für den Sommer ist vorbei, die Wintersaison hat noch nicht begonnen eine gute Gelegenheit für einen kleinen Snack zwischendurch. Kunden von Autoreifenonline.de, dem Geschäftskunden-Onlineshop von Europas größtem Online-Reifenhändler Delticom, haben die Chance, sich eine 25-Euro-Gutschrift auf eines der ausgewählten Food-Pakete des Onlineshops zu sichern. So einfach geht's: Bis zum 31.08.2017 mindestens vier VIKING FourTech Ganzjahresreifen sowie ein Food-Paket kaufen, die Auftragsnummern der beiden Einkäufe per E-Mail an gewinne@delti.com schicken und 25 Euro auf das Food-Paket erstattet bekommen.

Der FourTech gehört zum Ganzjahresreifen-Spektrum der Reifenmarke VIKING aus dem Hause der Continental AG und überzeugt durch perfekten Grip und hervorragende Bremseigenschaften sowohl bei Sonne als auch bei Schnee. Bei Autoreifenonline.de gibt es den Reifen zu gewohnt günstigen Preisen, kostenlose Lieferung inklusive. Zum Sortiment des Onlineshops für Geschäftskunden gehören Reifen nahezu aller Marken und Größen sowie verschiedene Qualitäts-Ersatzteile. Seit Kurzem können Kunden für die Mittagspause oder die kleine Stärkung zwischendurch auch zwischen elf leckeren Food-Paketen wählen bis zum 31.08.2017 für VIKING FourTech-Käufer sogar mit 25-Euro-Gutschrift. Zuschlagen lohnt sich.

Mehr Infos zur VIKING Kraftpaket-Aktion gibt es unter https://www.autoreifenonline.de/viking-fourtech-kraftpaket-2017.html.

Über Autoreifenonline.de

Autoreifenonline.de ist der exklusive deutsche Onlineshop der Delticom AG für Werkstätten, Händler, Großhändler und Service-/Montagestationen mit Reifen aller Typen und KFZ-Zubehör. Mit über 15 Jahren Kompetenz im Online-Reifenhandel bietet das B2B-Fachteam von Autoreifenonline.de seinen Geschäftskunden ein herausragend umfangreiches Sortiment an Pkw-Reifen und Motorradreifen aller Marken und Größen für alle Fahrzeugtypen, Leicht-Lkw- und Lkw-Reifen, Busreifen, Spezialreifen, Kompletträdern, Pkw-Ersatzteilen und Zubehör, Motoröl sowie Batterien. Händlerkunden profitieren neben guten Einkaufskonditionen von zeitsparenden Reifen-Suchfunktionen im Onlineshop, hoher Verfügbarkeit, einer zuverlässigen Lieferung dank eigenen Lagern sowie der einfachen Anmeldung und Nutzung ohne versteckte Kosten ab dem ersten Reifen.

Onlineshops für Händler und Werkstätten in Deutschland, Österreich und der Schweiz: www.autoreifenonline.de, www.autoreifenonline.at, www.autoreifenonline.ch und 24 weiteren Ländern.

Informationen über das Unternehmen: www.delti.com

Reifentests: www.reifentest.com

