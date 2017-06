Hannover - Der Konjunkturaufschwung in der Eurozone gewinnt zunehmend an Kraft und Breite, so die Analysten der Nord LB.Nachdem das BIP-Wachstum für das erste Quartal von Eurostat leicht auf 0,6% Q/Q aufwärts revidiert worden sei, deute sich auch für das Frühjahr eine ähnlich hohe Expansionsrate an. In der vergangenen Woche seien gleich mehrere diesbezügliche Signale von den Frühindikatoren gekommen. Das Verbrauchervertrauen sei im Juni auf -1,3 Punkte geklettert und markiere so den höchsten Stand seit gut 16 Jahren. Mit diesen Vorgaben dürfte sich der Economic-Sentiment-Indikator im Juni auf rund 110 Punkte verbessert haben - ein klares Signal für eine Fortsetzung des Konjunkturaufschwungs. Dies sei auch durch die Markit Flash PMIs im Juni bestätigt worden, trotz eines leichten Rückgangs beim PMI Dienstleistungen auf 54,7 Punkte. Dies werde auch durch die nationalen Stimmungsindikatoren bestätigt.

