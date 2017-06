Hannover - Der Druck auf die Rohölnotierungen hält weiter an, so die Analysten der Nord LB.Mit Preisen weiterhin um die 45 Dollar je Barrel für die US-Marke West Texas Intermediate (WTI) habe sich die Notierung in der vergangenen Woche nur schwach erholt. Der weiter anhaltende Abwärtstrend an den Rohölmärkten spiegele sich auch an den Terminmärkten wider. Mit einer Ausweitung der Short-Positionen um 34 Prozent in der vergangenen Woche seien die Erwartungen auf fallende Kurse auf das höchste Niveau seit August gestiegen. Damit müsse mit Blick auf Marktreaktionen auf die jüngsten OPEC-Vereinbarungen weiterhin von einer unerwarteten Entwicklung gesprochen werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...