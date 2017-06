Facebook bläst wieder einmal zur Attacke. Laut Medienberichten plant Facebook die Ausstrahlung eigener Fernsehinhalte, darunter exklusive Serien. Gespräche mit Hollywood-Studios und Rechtevermarktern sollen bereits laufen. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, schätzt die Pläne von Facebook für Sie ein. Zudem gibt Johanna Claar, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.