Mainz (ots) -



Woche 26/17 Montag, 26.06.



Bitte Programmänderung beachten:



16.30 Die Wahrheit über den Holocaust Mordfabriken



"Europa und der Holocaust: Mit dem Mut der Verzweiflung" entfällt 17.15 Görings vergessener Bruder Der Widerstandskämpfer Albert Göring Großbritannien 2011



"Europa und der Holocaust: Die zweite Schuld" entfällt 18.00 Die zwei Gesichter von Auschwitz Die wiederentdeckten Fotoalben Frankreich 2014



"Europa und der Holocaust: Spuren in der Wüste" entfällt 18.45 Hitlers Reich privat In unbekannten Filmen Deutschland 2016



"Europa und der Holocaust: Erloschene Welten" entfällt ( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen )



OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121