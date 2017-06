Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) -



Die neuen Schuldverschreibungen werden als zusätzliche Wertpapiere

im Rahmen eines Anleihevertrags ausgegeben, gemäß dem Weatherford

Bermuda zuvor bereits einen Gesamtnennbetrag von 540 Millionen USD

seiner in 2024 fälligen 9,875 % Senior Notes (die "ursprünglichen

Schuldverschreibungen", und gemeinsam mit den neuen

Schuldverschreibungen die "Schuldverschreibungen") ausgegeben hat.

Die neuen Schuldverschreibungen unterliegen abgesehen vom

Emissionsdatum identischen Bedingungen wie die ursprünglichen

Schuldverschreibungen. Die neuen Schuldverschreibungen werden

außerdem im Rahmen des Anleihevertrags, der die Schuldverschreibungen

verwaltet, als eine Wertpapierklasse behandelt.



Zweck des Angebots ist es, die unter der revolvierenden

Kreditfazilität des Unternehmens ausstehenden Beträge zurückzuzahlen,

dem Unternehmen für ganz 2017 zu zusätzlicher Liquidität zu verhelfen

und zu gewährleisten, dass es die Financial Covenants einhält, die in

seinen erstrangigen revolvierenden und langfristigen

Kreditfazilitäten dargelegt sind.



Die neuen Schuldverschreibungen werden nicht gemäß dem

Wertpapiergesetz oder anderen bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen

registriert und dürfen in den USA ohne Registrierung oder vorliegende

Ausnahmen von solchen Registrierungsverpflichtungen nicht angeboten

oder verkauft werden.



Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf bzw.

eine Aufforderung für ein Angebot zum Kauf der oben erwähnten

Wertpapiere dar, noch soll ein Verkauf von diesen Wertpapieren

innerhalb einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein Angebot, eine

solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor dem Vorliegen einer

Registrierung oder Ermächtigung gemäß den dort gültigen

Wertschriftengesetze unrechtmäßig wäre.



INFORMATIONEN ZU WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC



Weatherford ist einer der größten multinationalen

Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologie und

Dienstleistungen für die Öl- und Gasindustrie bietet. Das Unternehmen

ist in über 90 Ländern tätig und verfügt über ein Netzwerk von etwa

880 Standorten, einschließlich Produktion, Dienstleistung, Forschung

und Entwicklung sowie Schulungseinrichtungen, und beschäftigt etwa

29.500 Mitarbeiter.



ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN



Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen,

einschließlich jener, die sich auf die erwartete Einhaltung des

Unternehmens der in seinen revolvierenden und langfristigen

Kreditfazilitäten dargelegten Financial Covenants nach dem Angebot

und die Nutzung daraus resultierender Erlöse beziehen. Diese

zukunftsgerichteten Aussagen werden im Allgemeinen durch Wörter wie

"glauben", "erwarten", "vorausahnen", "schätzen", "beabsichtigen",

"planen", "mögen", "sollten", "könnten", "werden", "würden", "wird"

und ähnliche Ausdrücke identifiziert, obwohl nicht alle

zukunftsgerichteten Aussagen solche kennzeichnenden Wörter

enthalten. Solche Aussagen unterliegen beachtlichen Risiken, Annahmen

und Ungewissheiten. Bekannte wesentliche Faktoren, die dazu führen

könnten, dass die eigentlichen Resultate des Unternehmens wesentlich

von den Ergebnissen abweichen, die durch solche zukunftsgerichteten

Aussagen in Erwägung gezogen werden, sind im Jahresbericht des

Unternehmens auf Form 10-K für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember

2016, den Quartalsberichten auf Form 10-Q für anschließende Quartale

und durch jene Risikofaktoren beschrieben, die gelegentlich in

anderen bei der SEC eingereichten Dokumenten dargelegt sind.

Weatherford übernimmt keinerlei Verpflichtung zukunftsgerichtete

Aussagen wegen neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder

sonstigen Umständen zu berichtigen oder zu aktualisieren, sofern

nicht gemäß durch das Bundeswertpapierrecht erforderlich.



Investorenkontakt:

Christoph Bausch +1

713

836

4615

Executive Vice

President und

Chief Financial

Officer

Karen David-Green +1

713

836

7430

Vice President -

Investor

Relations,

Marketing and

Communications



