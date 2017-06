Der PowerShares SP 500 QVM UCITS ETF strebt an, den SP 500 Quality, Value Momentum Multi-Factor Index physisch nachzubilden. Der ETF zielt darauf ab, Anlegern eine Lösung für die doppelte Herausforderung zu bieten, erfolgreich am US-amerikanischen Aktienmarkt zu investieren und Anlagen in Einzelfaktoren zeitlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...