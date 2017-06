Von Markus Fugmann

Irgendwie scheint der Fed keiner zu glauben, dass sie wirklich bereit ist, die Zinsen weiter anzuheben. Die Notenbank schlägt zuletzt einen ganz neue Ton an - und die Märkte hören einfach die Signale nicht!

Wir haben schon mehrfach darauf hingewiesen, dass die Fed nicht nur an die Inflation und die US-Konjunktur denkt. Da gibt es noch etwas anderes, und dieses "Andere" scheint immer mehr in den Vordergrund zu rücken und die Fed daher zu weiteren Zinsanhebungen zu veranlassen, auch wenn die Inflation nicht weiter steigen sollte (und die US-Konjunktur eher mau bleibt)! Genau das aber haben die Märkte irgendwie "nicht auf dem Schirm".

Aber New York Fed-Chef Dudley hat das noch einmal klar auf den Punkt gebracht in seiner gestrigen Rede! Es geht um die "financial conditions", also das Gesumtumfeld der Märkte, Vergabe von Krediten, Leverage, vor allem aber Aktienkurse, Bewertungen, etc.

Und so sagt Dudley:

"For example, during the mid-2000s, financial conditions failed to tighten even as the Federal Reserve pushed its federal funds rate target up from 1 percent to 5¼ percent. Conversely, at the height of the crisis, financial conditions tightened sharply even as the Federal Reserve aggressively pushed its federal funds rate target down toward zero. As a result, monetary policymakers need to take the evolution of financial conditions into consideration. For example, when financial conditions ...

