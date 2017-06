Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Grünen-Finanzexperte im Europaparlament, Sven Giegold, hat die Entscheidung der EU-Kommission hart kritisiert, neue Subventionen für die italienischen Geldhäuser Banca Populare di Vicenza und Veneto Banca zu genehmigen. Die von der Kommission genehmigten Staatsbeihilfen seien auf der Grundlage der Mitteilung für Bankbeihilfen nach der Krise genehmigt worden, die alle bevorzugten Gläubiger von der Haftung freistelle - doch diese Haftungsfreistellung sei ausdrücklich an die Gefahr einer schweren Finanzkrise gebunden gewesen, monierte er in einer Mitteilung.

"Das ist eine empörende Umgehung der Regeln der europäischen Bankenunion", erklärte der wirtschafts- und finanzpolitische Sprecher der Grünen im Europaparlament. Die Genehmigung der neuen Bankensubventionen durch die EU-Kommission sei rechtlich nicht geboten gewesen. "Eine Finanzkrise im Sinne der EU-Bankenmitteilung besteht nicht", stellte Giegold fest. "Daher handelt es sich um eine politisch getriebene Fehlentscheidung der EU-Kommission."

Zuvor hatte sich bereits die Bundesregierung in Berlin angesichts der von Brüssel gebilligten Pläne zur Rettung der beiden Banken grundsätzlich kritisch zu Staatshilfen für Krisenbanken gezeigt. Für das Finanzministerium sei es wichtig, "wenn Banken unprofitabel sind, dass es dann besser ist, sie aus dem Markt ausscheiden zu lassen, als etwa mittels vorsorglicher Rekapitalisierung künstlich am Leben zu halten", sagte eine Ministeriumssprecherin. "Auch bei Insolvenzverfahren sollte der Einsatz staatlicher Mittel so weit wie möglich vermieden werden."

Die Kommission trage "die Verantwortung dafür, dass staatliche Beihilfen auf ein Minimum beschränkt werden - auch, um eine faktische Umgehung von Abwicklungsregeln durch nationale Insolvenzregime zu verhindern". Hintergrund ist, dass in Italien ein nationales Insolvenzverfahren eingeleitet wurde, nachdem die EU-Kommission eine von der Regierung in Rom geplante "vorsorgliche Bankenrekapitalisierung" abgelehnt hatte. Nun ist umstritten, ob die Genehmigung den Regeln für Staatsbeihilfen entspricht.

June 26, 2017

