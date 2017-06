Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



5. Street Art und Graffiti-Meisterschaft Berliner Schulen auf Europas größtem Jugendevent im Sommergarten und in der Lifestyle-Halle - Sprayen und sketchen für alle



Spätestens seit dem britischen Streetart-Künstler Banksy, ist Graffiti auch in Deutschland cool und viel mehr als nur Straßenkunst: Auch in diesem Jahr ist die 5. Battle of Schools vom 7. bis 9. Juli auf dem YOU Summer Break auf dem Berliner Messegelände am Start. Bei der jährlich stattfindenden Street Art- und Graffiti-Meisterschaft sprayen mehr als fünf Berliner Schulen live im Sommergarten und in der Lifestyle-Halle 22a.



Während andere die Schulbank drücken, können Graffiti-Fans auf Europas größtem Jugendevent sprayen, was die Dose hergibt. Alle Besucher können sich in gechillter Atmosphäre und mit der Unterstützung von Profis beim Malen, Sprayen oder Sketchen kostenfrei ausprobieren. Wer besonders viel Geschick beim Stylen zeigt, schafft es in die Finalrunde der Battle of Schools. Thema des Wettbewerbs ist der YOU Summer Break. Die täglichen Siegerehrungen und Preisvergaben an die besten Graffiti-Writer finden von 12.30 bis 13.30 Uhr im Sommergarten und in der Lifestyle-Halle 22a statt.



Der Wettbewerb richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab der 4. Klasse in den Hauptschulen, Gesamtschulen, Gymnasien und anderen weiterführenden Schulen. Die Jugendkunstschule Atrium, die Best Sabel Schule, die Gustav Freytag Oberschule, das Klax Gymnasium Pankow und die Gail S. Halvorsen Schule haben sich begehrte Finalplätze ergattert. Beim Veranstalter Panter Design gingen die Schülerbilder im Vorfeld ein. Ein professionelles Juryteam traf die Vorauswahl, unterstützt durch Likes und Votings von Fans in den sozialen Medien und im Internet.



Im Sommergarten sprühen die Finalisten der Kategorie "Spray Can Art" und die Teilnehmer der Kategorie "Marker" auf XXL Leinwänden von einer Größe bis zu 3x2 Metern. Als Gaststars sind auch Profis der Graffiti- und Street Art Szene live im Sommergarten beim Sprayen zu bestaunen. Sie zeigen den Besuchern ihr Können und helfen den Graffiti-Youngstars bei Fragen.



Die auf dem YOU Summer Break gesprayten Leinwände werden anschließend nachhaltig und das ganze Jahr in einer Dauerausstellung in vielen landesweiten Schulen gezeigt.



Battle of Schools vermittelt urbane Künste und möchte wegkommen vom Image des "Graffitivandalismus". Die Initiative hat sich dem Support junger, legaler Street Art und Graffiti-Kunst verschrieben und ist schulbegleitend und berufsfördernd. Die Meisterschaft setzt auf Fun und bietet interessierten Schülern Praktika für spätere Medienberufe, wie Game-, Screen und Mediendesigner an. Für mehr Infos: www.battleofschools.de.



Mehr Infos zum YOU Summer Break unter www.you.de



OTS: Messe Berlin GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6600 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6600.rss2



Pressekontakt: Messe Berlin GmbH YOU: Julia Wegener PR Managerin Tel.: (030) 3038-2269 j.wegener@messe-berlin.de