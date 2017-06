Köln (ots) - Rund 100 Fachbesucher aus der Lizenzbranche und dem Handel folgten am 21. und 22. Juni der Einladung der WDR mediagroup (WDRmg) zur vierten Hausmesse - dieses Mal wieder in ihre Heimatstadt Köln. Zusätzlich zu aktuellen Infos über Lizenzmarken wie die Maus, Shaun das Schaf, Conni und Tatort, veranschaulichte das Event besonders originelle Kooperationen und bot den Teilnehmern reichlich Gelegenheit zum Networking und Ideenaustausch über mögliche Crosspromotions.



Beim Auftakt im Kölner Stammhaus standen zunächst unterstützende Maßnahmen für Händler im Fokus. So informiert die WDRmg beispielsweise den Handel über Produktneuheiten zu bestimmten Themenwelten, wie aktuell eine Komplettausstattung für den Sommerurlaub unter dem Motto "Mit der Maus auf Reisen". Zudem gab es einen Ausblick auf den Maus-Tag im Kinderkaufhaus MuKK in Münster, wo am 15. Juli erstmals Maus-Produkte thematisch gebündelt und zusammen mit Werbemitteln sowie Mitmach-Aktionen inszeniert werden. Anschließend konnten die Teilnehmer der Hausmesse bei strahlendem Sonnenschein die jüngste Maus-Kooperation live erleben: eine Stadtführung des Anbieters Köln Tourismus, bei der der Tourguide die Sehenswürdigkeiten in typischer Maus-Manier vorstellt.



Inhaltlicher Schwerpunkt am Tag zwei des Branchentreffs, in den Räumen der Brauerei Früh mit Blick auf den Kölner Dom, war das umfangreiche Lizenzportfolio der WDRmg. Als Gastredner eigens aus Bristol angereist: Rob Goodchild, Head of Licensing bei Aardman Animations, der den internationalen Erfolg von "Shaun das Schaf" resümierte und auf den zweiten Kinofilm einstimmte. Auch Erwachsene als Zielgruppe für Merchandising standen auf der Agenda, etwa durch Lizenzierungsmöglichkeiten rund um die begehrte ARD-Marke "Tatort".



Julia Wurzer, Teamleiterin Marken bei der WDRmg: "Mit der jährlich stattfindenden Hausmesse möchten wir nicht nur unser Portfolio und unsere Services vorstellen, sondern auch Kunden und Partner miteinander vernetzen und neue Vermarktungsimpulse setzen. Ein solches Event ist eine tolle Gelegenheit für Lizenznehmer mit denselben Markeninteressen, in ungezwungenem Rahmen gemeinsame Projekte auszuloten. Den ersten Feedbacks zufolge hat das in diesem Jahr wieder außerordentlich gut funktioniert."



Eine Bildergalerie mit Pressefotos steht zum Download bereit unter: http://ots.de/cKMmO



OTS: WDR mediagroup GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59521 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59521.rss2



Pressekontakt: Andreas Haider PR-Referent Unternehmenskommunikation WDR mediagroup GmbH Ludwigstraße 11 50667 Köln Telefon +49(0)221 2035-1968 andreas.haider@wdr-mediagroup.com www.wdr-mediagroup.com