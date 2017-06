Der B. Braun Konzern zählt zu den ältesten und erfolgreichsten global ausgerichteten Anbietern von hochwertigen Erzeugnissen der Pharma- und Medizintechnik. Als einer von drei Standorten der Schweizer Gesellschaft B. Braun Medical gehört der Standort Escholzmatt heute zu den modernsten Betrieben der Unternehmensgruppe für die Herstellung von hoch spezialisierten Kunststoff-Einmalartikeln. Die kontinuierliche Erweiterung des Produktportfolios und die geplante Einführung neuer Produkte und Produktsysteme veranlasste das Unternehmen im Jahr 2014 dazu, in Escholzmatt eine umfangreiche Werkserweiterung in Angriff zu nehmen. Übergeordnetes Ziel war es, die Produktionskapazitäten auf dem bestehenden Areal zu verdoppeln, die Abläufe neu zu organisieren und die bestehende Sterilisation durch eine neue leistungsfähigere Anlage zu ersetzen. Zudem wurde mehr Raum für die Entwicklung neuer Technologien benötigt. Der Katalog der Anforderungskriterien von B. Braun Medical an den neu zu erstellenden Gebäudeteil entsprach in weiten Teilen der Vision der Zukunftsfabrik. Gefragt war insbesondere ein hohes Maß an Flexibilität, um auf ein verändertes Marktumfeld und neue Technologien jederzeit reagieren zu können. Des Weiteren strebte der Bauherr einen hohen Automatisierungsgrad und optimale Energieeffizienz in der Produktion an. Hinsichtlich der Corporate Architecture verfügt das Medizintechnik-Unternehmen über konzernweite Richtlinien und Designvorgaben. Unter anderem müssen sich die Produktionsbetriebe je nach örtlicher ...

