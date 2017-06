Baden-Baden (ots) - Dienstag, 04. Juli 2017 (Woche 27)/26.06.2017



14.15 Eisenbahn-Romantik



Bahnen zwischen Finale und Neubeginn Folge 631



Manch Ereignis wirft seinen Schatten voraus - manchmal verdunkeln diese Schatten aber auch die Seele der Eisenbahner, denn seit dem Fahrplanwechsel gibt es in Deutschland wieder ein paar Bahnlinien weniger. Der schleichende Tod von Nebenbahnen setzt sich weiter fort. Aber nicht nur Bahnlinien werden aufgegeben - auch manche Modellbahn geht am Stock und Modellbahngeschäfte kämpfen ums Überleben. Einige geben auf, wie das Beispiel aus Friedrichshafen zeigt. Erfreuliches wird natürlich auch verbreitet. Nach über einem Vierteljahrhundert ist der legendäre Rheingold-Domecar wieder im Einsatz.



Samstag, 22. Juli 2017 (Woche 30)/26.06.2017



15.45 Eisenbahn-Romantik



Ortloffs Ferientipps Folge 609



In der letzten Sendung vor der sechswöchigen Sommerpause versorgt der Moderator der Sendung, Hagen v. Ortloff, die Zuschauer mit Ferientipps. Er zeigt nicht nur, welch schöne Ecken es in Deutschland gibt, sondern auch, dass viele Gegenden mit der Eisenbahn erreichbar sind. Da im Urlaub nicht jeder sein Auto in der Garage stehen lässt, gibt es auch Vorschläge, wie man direkt an sein Eisenbahnziel kommen kann und welches besonders lohnend ist. Man erfährt, welche Museumsbahnen man besuchen sollte, welche Bahnmuseen und wo noch täglich Dampfzüge unterwegs sind.



Sonntag, 23. Juli 2017 (Woche 30)/26.06.2017



23.00 Oh Gott, Frauenfußball



Eine Geschichte von Frauenschweiß und Männerängsten



Es war eine Anmaßung: Frauen wollen Fußball spielen? Deutsche Männer fanden diese Vorstellung absurd, der Deutsche Fußball-Bund verbot seinen Vereinen Frauenfußball. Nur: Die Frauen hielten sich nicht daran, sie spielten einfach trotzdem. Als die Herren der Fußball-Schöpfung merkten, dass es ihnen drohte, von den Fakten überrollt zu werden, erlaubten sie schnell doch, was sie ohnehin nicht verbieten konnten. Wie schwer es Frauen in den Anfangsjahren dennoch hatten, ist in den TV-Archiven nachzuvollziehen. Noch in den 80er-Jahren verbot ein für Schulsport zuständiger Kultusminister Mädchenfußball an Schulen. Dieser Mann wurde später Präsident des Deutschen Fußball-Bundes.



Der Film "Oh Gott, Frauenfußball" zeichnet die Entwicklung des Frauenfußballs nach. Eine Entwicklung, die parallel zur Emanzipation der Frau verlief - und deshalb vielleicht mehr mit Männerängsten als mit Frauenschweiß zu tun hat.



Donnerstag, 27. Juli 2017 (Woche 30)/26.06.2017



14.45 Eisenbahn-Romantik



Amerikanisches Schmalspurmärchen Erstsendung: in SWR/SR Folge 580



Es war einmal eine Schmalspureisenbahn in den USA, die transportierte 83 Jahre lang Kohle aus dem Gebiet um den East Broad Mountain. Diese Kohle war extrem raucharm, deshalb wurde die Mine erst 1956 aufgegeben und die Bahn an einen Kohlenhändler verkauft. Der Betrieb ruhte dann, aber Züge, Strecke und Gebäude wurden erhalten. Seit 1962 gibt es einen regelmäßigen Museumsverkehr. Mit Fahrzeugen, die das 19. Jahrhundert noch erlebt haben, und einer Ansammlung von Bahngebäuden, die keineswegs jünger sind: Bahnnostalgie auf 912 Millimetern Spurweite. Die "East Broad Top Railroad" ist ein Stück lebendig gebliebene Industriegeschichte, ein Bahndenkmal das seinesgleichen sucht - eben ein amerikanisches Schmalspurmärchen.



Donnerstag, 27. Juli 2017 (Woche 30)/26.06.2017



22.45 (VPS 22.44) Die Sofa-Richter Das Rechtsmagazin Erstsendung: 20.06.2017 in SWR/SR



Donnerstag, 03. August 2017 (Woche 31)/26.06.2017



22.45 (VPS 22.44) Die Sofa-Richter Das Rechtsmagazin Erstsendung: 06.06.2017 in SWR/SR



