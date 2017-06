Einstellung Aufnahme

ISIN Name mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA1030341046 Bowmore Exploration Ltd. 26.06.2017 CA6882741094 Bowmore Exploration Ltd. 27.06.2017 Tausch 3:1

BMG2098R1025 CK Infrastructure Holdings Ltd. 26.06.2017 BMG2178K1009 CK Infrastructure Holdings Ltd. 27.06.2017 Tausch 1:1

JE00BD35H902 Caledonia Mining Corp. PLC 26.06.2017 JE00BF0XVB15 Caledonia Mining Corp. PLC 27.06.2017 Tausch 100:20

GB00BLNN3L44 Compass Group PLC 26.06.2017 GB00BD6K4575 Compass Group PLC 27.06.2017 Tausch 26:25