SAN JOSE (IT-Times) - Der Online-Zahlungsdienst PayPal testet offenbar heimlich, still und leise derzeit eine physische Debitkarte in Verbindung mit seinem peer-to-peer Zahlungsdienst Venmo. Venmo ist der Star im PayPal-Imperium, kommt die Zahlungs-App insbesondere beim jungen Publikum sehr gut an. Zur...

Den vollständigen Artikel lesen ...