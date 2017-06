Die neue Frauenquote wirkt - ein bisschen. Zumindest in den Aufsichtsräten ist ihr Anteil merklich gestiegen. In den Vorständen aber tut sich fast nichts. Die Politik muss die Unternehmen zwingen, meint die SPD.

Der Anteil von Frauen in Aufsichtsräten der großen Unternehmen ist seit Einführung des Quotengesetzes im Jahr 2015 von 25 auf zuletzt 28,1 Prozent im März 2017 gestiegen. Damit nähert er sich der Marke von 30 Prozent, die das Gesetz vorsieht. Betroffen sind 104 Unternehmen, die sowohl börsennotiert als auch mitbestimmungspflichtig sind. Diese Zahlen stellten Familienministerin Katarina Barley und Justizminister Heiko Maas (beide SPD) am Montag in Berlin vor.

In den Vorständen hingegen tut sich wenig. Der Frauenanteil beträgt hier nur 6,1 Prozent. Anders als für die Aufsichtsräte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...