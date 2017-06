New York - Der New Yorker Aktienmarkt hat sich zum Wochenauftakt von seiner freundlichen Seite präsentiert. Dass die Aufträge für langlebige Güter in den USA im Mai deutlicher als erwartet gesunken waren, liess die Anleger kalt. Insgesamt sehen Volkswirte die USA weiter auf einem guten Wachstumskurs, vor allem wegen der deutlich anziehenden Konsumausgaben.

Der Dow Jones Industrial legte am Montag in der ersten Stunde nach der Eröffnung um 0,40 Prozent auf 21'480,65 Punkte zu. Am Freitag war der US-Leitindex auf Tages- wie auf Wochensicht wenig bewegt aus dem Handel gegangen, nachdem er am vergangenen Dienstag ein Rekordhoch bei 21'535 Zählern erreicht hatte und anschliessend wieder zurückgefallen war.

Der marktbreite S&P-500-Index gewann am Montag 0,35 Prozent auf 2'446,72 Punkte und lag ...

