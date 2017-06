München/Berlin (ots) - Die Hoffmann SE, Europas führender Systempartner für Qualitätswerkzeuge, und die Contorion GmbH, ein digitaler Fachhändler für den professionellen Handwerks- und Industriebedarf, haben heute einen Vertrag zur Übernahme von Contorion durch Hoffmann unterzeichnet.



Über die finanziellen Details der Transaktion haben die Vertragspartner Stillschweigen vereinbart. Der Vollzug der Übernahme ("Closing") gilt vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden.



"Contorion ist für uns eine perfekte Ergänzung", erklärte Dr. Robert Blackburn, Vorsitzender des Vorstands und CEO der Hoffmann SE. "Mit diesem strategischen Schritt bauen wir unsere Digitalisierungskompetenz entscheidend aus. Gemeinsam werden wir unsere weltweiten Kunden zukünftig über alle Kanäle hinweg noch besser, schneller und umfassender bedienen und beraten können. Wir heißen die Mitarbeiter von Contorion mit ihrer positiven, dynamischen Start-up-Kultur in der Hoffmann-Familie herzlich willkommen."



"Zusammen mit Contorion werden wir unsere Innovationskraft weiter steigern", kommentierte Dr. Christoph Steiger, Vorstand "Digital Business" und Chief Digital Officer der Hoffmann SE. "Das junge Team wird den Kern eines Innovations-Hubs bilden, mit dem wir kontinuierlich neue digitale Angebote für unsere Kunden entwickeln werden."



"Wir freuen uns, im Verbund mit Hoffmann unsere Stärken noch besser ausspielen zu können", sagte Dr. Frederick Roehder, Gründer und Geschäftsführer von Contorion. "Wir werden unsere jeweiligen Kompetenzen zusammenführen, weiter ausbauen und die sich bietenden Marktpotenziale effizient erschließen. Die Zeichen stehen auf Wachstum."



Contorion wurde im Frühjahr 2014 von Dr. Frederick Roehder, Dr. Richard Schwenke und Tobias Tschötsch gegründet und hat sich seitdem dynamisch entwickelt. Mit rund 130 Mitarbeitern am Firmensitz Berlin erzielte das Unternehmen im ersten Halbjahr 2017 einen Umsatz von rund 20 Mio. EUR. Contorion wird als eigenständige Unternehmensmarke im Verbund der Hoffmann Group geführt werden. Es ist vorgesehen, den Contorion-Standort Berlin weiter auszubauen.



