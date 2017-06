Mainz (ots) - Woche 26/17 Dienstag, 27.06.



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:



5.30 Die letzte Truppe und der Fall der Mauer Deutschland 2014



( weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen )



Beginnzeitkorrekturen beachten: 17.20 ZDF Expedition Die Rückkehr der Eismumie Deutschland 2008



18.05 Terra X Code der Götter - Botschaften aus der Eiszeit Deutschland 2007



( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 23.55 Terra X Code der Götter - Botschaften aus der Eiszeit Deutschland 2007



( weiterer Ablauf ab 0.35 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 1.05 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Kriminelle Ideen Großbritannien 2015



1.50 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Auf Leben und Tod



2.35 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Bewegte Zeiten Großbritannien 2015



3.15 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Kleinigkeiten ganz groß Großbritannien 2015



4.00 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Im Angesicht der Gefahr



4.45 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Geld und Gold Großbritannien 2015



Woche 26/17 Donnerstag, 29.06.



Bitte Programmänderung beachten:



13.45 Terra Xpress Expedition in Super-Deutschland (1) Deutschland 2015



"Moderne Wunder: Verrückte Erfindungen" entfällt 14.15 Terra Xpress Expedition in Super-Deutschland (2) Deutschland 2015



"Moderne Wunder: Retrotechnik" um 14.30 Uhr entfällt 14.45 Terra Xpress Expedition in Super-Deutschland (3) Deutschland 2015



15.15 Terra Xpress Expedition in Super-Deutschland (4) Deutschland 2015



"Moderne Wunder: Groß & Klein" entfällt 15.45 Terra Xpress Expedition in Super-Deutschland (5) Deutschland 2015



"Moderne Wunder: Mega-Schiffe" entfällt 16.15 Terra Xpress Expedition in Super-Deutschland (6) Deutschland 2015



( weiterer ablauf ab 16.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Das Geheimnis der dunklen Energie Großbritannien 2016



21.40 Wetterextreme im Universum Großbritannien 2016



22.25 Geheimnisse des Universums Außerirdisches Leben



23.10 Geheimnisse des Universums Galaktische Giganten



23.55 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Der Urknall USA 2010



0.35 heute-journal



1.05 Skandal! Große Affären in Deutschland Die Flick-Millionen (1982) Deutschland 2016



1.50 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Guillaume (1974) Deutschland 2016 2.30 ZDF-History Dumm gelaufen: Missgeschicke der Geschichte Deutschland 2013



3.15 ZDF-History Gefallene Engel - Prominente Affären des 21. Jahrhunderts Deutschland 2013



"Skandal! Große Affären in Deutschland: Der Fall des Christian Wulff" um 3.20 Uhr entfällt 4.00 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Barschel (1987) Deutschland 2015



4.45 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Kachelmann Deutschland 2015



"Skandal! Große Affären in Deutschland: Der Fall Nitribitt (1957)" um 4.50 Uhr entfällt



Freitag, 30.06.



Bitte Programmänderung beachten:



5.30 Die Amerika-Saga Geburt einer Nation 6.15 Die Amerika-Saga Der Weg nach Westen



7.00 Die Amerika-Saga Cowboys und Indianer



"Skandal! Große Affären in Deutschland: Der Fall Guillaume (1974)" entfällt ( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen )



