Jena, 26. Juni 2017 (pta030/26.06.2017/16:30) - Die Aktionäre der Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB, WKN: 804100 / ISIN: DE0008041005) haben auf der ordentlichen Hauptversammlung am Freitag, den 23. Juni 2017 die Neubesetzung des Aufsichtsrat beschlossen. Die Herren Rolf Ackermann (Sprecher des Vorstands der ABAG Aktienmarkt Beteiligungs AG, Köln), Achim Plate und Henning Soltau (beide Geschäftsführer der SPSW Capital GmbH, Hamburg) wurden mit einer Mehrheit von jeweils 99 Prozent zu neuen Mitgliedern des Aufsichtsrats gewählt. In der anschließenden konstituierenden Aufsichtsratssitzung wurde Herr Dipl.-Ing. Achim Plate zum Aufsichtsratsvorsitzenden und Herr Rolf Ackermann zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Neben der seit vielen Jahren an der DEWB beteiligten ABAG Aktienmarkt Beteiligungs AG ist die SPSW Capital GmbH mit ihren Fonds durch Paketübernahmen in jüngster Vergangenheit zum größten Einzelaktionär der DEWB aufgestiegen. Die SPSW Capital GmbH fungiert als Fondsmanager für die bei der Internationalen Kapitalanlagegesellschaft mbH ("INKA"), Düsseldorf aufgelegten Investmentfondsvermögen, in denen die Aktien der DEWB gehalten werden.



Auch die Beschlüsse zu den weiteren Tagesordnungspunkten wurden mit großer Mehrheit im Sinne der Verwaltung gefasst. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung und weitere Informationen zu den Aufsichtsmitgliedern sind auf der Website der DEWB veröffentlicht.



Über DEWB Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB, WKN: 804100 / ISIN: DE0008041005) ist eine auf technologieorientierte mittelständische Unternehmen spezialisierte Beteiligungsgesellschaft mit dem Schwerpunkt im Bereich Photonik und der Sensorik sowie deren Anwendungsfelder in der Produktions- und Automatisierungstechnik. Diese unterstützen wir mit Eigenkapital, Expertise in der Unternehmensentwicklung und unserem Branchen-Netzwerk. Seit 1997 haben wir über 375 Millionen Euro in 60 Unternehmen investiert und bei 47 Exits, darunter acht Börsengänge, mehr als 468 Millionen Euro realisiert. Sitz des Unternehmens ist Jena, eine der erfolgreichsten Technologie- und Wissenschaftsregionen Deutschlands mit einer langen Tradition im Feld der optischen Technologien und eines der wichtigsten europäischen Zentren für Photonik. http://www.dewb.de



Aussender: DEWB AG Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG



ISIN(s): DE0008041005 (Aktie)



